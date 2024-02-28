28 Şub 2024 - 10:59 - Asayiş

1 günde 8 kadın katledildi

Kadın cinayetlerinin sonu bir türlü gelmiyor. Son 24 saatte 7 kadın öldürüldü, 1 kadın ise yaşam savaşını kaybetti. 2024 yılında ise şimdiye kadar 67 kadın hayattan koparıldı.