1 günde 8 kadın katledildi

Her yıl yüzlerce kadın cinayete kurban gidiyor.
Son 24 saatte 7 kadın öldürülürken 1 kadın da yaşam savaşını kaybetti.
Son 24 saatte;
İstanbul Pendik’te yaşayan Sevilay Karlı, 5 ay önce boşandığı Ümit Karlı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ümit Karlı gözaltına alındı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasında olduğu Hatun Ekrem Aslan’ı silahla vurarak öldürdü.
İstanbul Çekmeköy’de Emine Ülkü Araz adlı kadın evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.
İzmir’de Özlem Çankaya ayrı yaşadığı erkek tarafından öldürüldü.
Bursa’da Murat Demir, geçen yıl boşandığı 2 çocuk annesi Tuba Ateşci’yi, tabancayla vurarak öldürdü.
Adıyaman Samsat’ta Kasım A., evli olduğu Tuğba A.’yı, bacanağı Abidin A. ve 9 yaşındaki Mustafa A.’yı tabancayla vurarak öldürdü.
Denizli’de Afgan Nasım Gol Karımı simli kadın, evinde öldürüldü. Evli olduğu Mohammed Esmail Habibi suç aletiyle yakalandı.
Erzurum’da cezaevinden firar eden Şafak Saydam’ın silahla vurduğu Elif Saydam yaşam savaşını kaybetti.
59 GÜNDE 67 CİNAYET
Anıt Sayaç verilerine göre; 2023 yılında 403 kadın hayattan koparılırken 2024 yılında ise 67 kadın cinayeti gerçekleştirildi.
Kaynak: 12punto
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.