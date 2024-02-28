Gölcüklü Nazar kayıplara karıştı

Gölcük’te oturan 20 yaşındaki Nazar Duran, bir anda kayıplara karıştı. Daha önce bir evlilik yapan ancak sadece 6 ay evli kalan Nazar Duran, sonrasında ise ablasının yaşadığı Gölcük’e geldi. Gölcük’te çalışan Nazar Duran, geçtiğimiz günlerde ise bir anda ortadan kayboldu. Kardeşine ulaşamayan abla Bahar, kayıp başvurusunda bulunurken bugün de ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi.

ŞARJ ALETİNİ BİLE ALMAMIŞ

Abla Bahar, “Kardeşim boşandıktan sonra çalışıyordu ve 25 yaşındaki Onur T. isimli biriyle görüşmeye başladı. Hatta çocuğu bizimle de tanıştırdı. Ancak çocuğu gözümüz tutmadı, anlattığı birçok şey yalan çıktı. Bize ‘Asker kaçağıyım, sabıkalarım da var. O nedenle sigortalı bir işte çalışamıyorum. Ben sokaklarda kendimi büyüttüm’ falan dedi. Ama hepsi yalan çıktı. Kardeşim sonrasında Onur’dan ayrıldığını söylemişti. Şimdi ise ikisi birden ortadan kayboldu. Kardeşimin kendi rızasıyla gittiğini düşünmüyorum. Giderken yanına telefonun şarj aletini bile almamış. Başına bir şey geldiğinden endişeleniyoruz” dedi. Programın sunucu Müge Anlı’da 20 yaşındaki Nazar Duran’ı görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi. Nazar Duran ile birlikte bir süredir sevdiği olduğu Onur T.’nin ortalıklardan kaybolduğu öğrenildi.