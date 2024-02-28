Ayakkabı numarasına göre yaşam süresi belli oldu

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, dünya medyasının dikkatini çekti. Araştırmacılar, ayak büyüklüğü ile ömür uzunluğu arasındaki ilişkiyi inceledi.

Yapılan bulgular, ayak boyutu ile yaşam süresi arasında potansiyel bir ilişki olduğunu gösterdi.

İsveç'te yürütülen bu çalışma, dünya medyasında tekrar gündeme geldi.

Bilim insanları, ayak büyüklüğü ile ömür uzunluğu arasındaki bağlantıyı belirlemeye çalıştı.

Çalışma kapsamında, İsveç'teki 800 erkek ve kadın değerlendirildi.

Araştırmacılar, incelenen bireylerin ölüm sebepleri, vefat ettikleri yaşlar ve ayak numaralarına odaklandılar.

Elde edilen sonuçlar, ayak numarası ile yaşam süresi arasında muhtemel bir ilişki olabileceğini ortaya koydu.

Ayrıca, kadınlar ve erkekler arasında ayak numarası ile yaşam süresi arasında bir farklılık tespit edildi.

Çalışmayı yöneten Dr. Hans Bjors, "İsveç'in çeşitli bölgelerinden insanlardan elde ettiğimiz verilerle karşılaştırmalar yaptık. Bulgularımıza göre, insanların vefat ettikleri yaşlara göre ayak numaralarını inceledik" dedi.

Dr. Bjors ve ekibi tarafından yapılan analizler, ayak numarası ve yaşam süresi arasındaki ilişki konusunda ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Erkeklerde, 46 numara ayakkabı giyenlerin 75 ile 82 yaş arasında en uzun ömürlü olduğu görülürken, 38 numara giyen erkeklerin ise 63 ile 66 yaş arasında en kısa ömre sahip olduğu belirlendi.

İşte o rakamlar:

Dr. Bjors'un analizine göre, kadın ve erkeklerde ayak numarası ve yaşam süresi farklılık gösteriyor.

Kadınlar için, 36 numara giyenler ortalama 64 ile 69 yıl, 37.5 numara giyenler 70 ile 76 yıl, 38 numara giyenler 77 ile 82 yıl, 40 numara giyenler 78 ile 84 yıl, 42 numara giyenler ise 73 ile 75 yıl yaşam süresine sahip. 44 numara giyen kadınlar 70 ile 72 yıl, 46 numara giyenler 67 ile 70 yıl, 46.5 numara giyenler ise 66 ile 69 yıl yaşam süresine sahip.

Erkekler için ise, 38 numara giyenler 63 ile 66 yıl, 40 numara giyenler 66 ile 69 yıl, 42 numara giyenler 67 ile 72 yıl, 43 numara giyenler 72 ile 75 yıl, 44 numara giyenler 73 ile 77 yıl, 46 numara giyenler ise 75 ile 82 yıl arasında bir ömür sürüyor

Kaynak: YENİÇAĞ