Kocaeli’nin ürünleri Avrupa’da markalaşacak

Kocaeli Ticaret Odası Şubat ayı meclis toplantısı bugün KOTO’da bulunan Burhan Kasım Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 4 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Hüseyin Gezer başkanlık yaptı. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un aylık faaliyet raporu sunumu ile başlayan toplantı sonrası soru cevap kısmına geçildi.

EN FAZLA 3 ÜLKE

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut aylık faaliyet raporu sunumunda, “Dış Ticaret verilerine baktığımızda; Ülkemizde 2024 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, %3,6 oranında artarak 20 milyar 28 milyon dolar, İthalat, %22,0 oranında azalarak 26 milyar 201 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, %12,7 oranında azalarak 46 milyar 229 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya, ABD ve Irak oldu. Ocak ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu, Çin ve Almanya oldu.

KOCAELİ İKİNCİ SIRADA

Ticaret Bakanlığı’nın, firmaların üretim yerleri esas alınarak hesaplanan ihracat istatistiklerinin Ocak verilerine baktığımızda; İstanbul, 4 milyar 330 milyon dolar ihracatla ilk sırada yer almaktadır. Kocaeli, 2 milyar 504 milyon dolar ile ikinci sırada yer almaktadır. Kocaeli, 2023 yılında gerçekleştirdiği 118,7 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile AB üye ülkeleri dahil birçok ülkeyi geride bırakarak dış ticarette 40. sırada yer almıştır. Birazdan faaliyetlerimizde değineceğim eğitim, bilgilendirme ve proje çalışmalarımız ile özellikle mikro ve orta ölçekli KOBİ’lerimizi dış ticaret ekosistemine dahil etmeye çalışıyoruz.

KOCAELİ’DE 664 BİN 656 KİŞİ ÇALIŞIYOR

İşsizlik, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1,5 puan ve bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiştir. Aralık itibariyle toplam istihdam sayısı 32 milyon 56 bin kişi olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmiştir. İlimizde 4a sigorta kapsamında 664.656 kişi çalışmaktadır. Vergi Gelirleri, 2023 yılında Kocaeli, İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin %10,78’ini karşılayan ikinci il olmuştur.

KOCAELİ EN FAZLA GELİR SAĞLAYAN İLDİR

Tahakkuk eden vergilerin tahsilinde Kocaeli yüzde 94 ile ilk sırada yer almaktadır. Kocaeli’de 485 milyar 300 milyon TL vergi tahsil edilmiştir. Bu rakam, Türkiye’nin genelinde 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından fazla.Kocaeli’nin 2023 yılında kişi başına ödediği vergi geliri 230 bin 776 TL’dir. Türkiye ortalaması ise 52 bin 720 TL’dir. Özetle Kocaeli, devlete en fazla gelir sağlayan ildir.

KOCAELİ’NİN ÜRÜNLERİNİ AB’YE TESCİL ETTİRECEĞİZ

İlimize özgü ürünleri tanıtmak ve ticari hayata katkı sağlamak amacıyla yöresel ürünlerimiz için Coğrafi İşaret başvurusu yapmış ve İzmit Simidi ile Kandıra Manda Yoğurdu Coğrafi işaret Tescil Belgelerini ülkemize kazandırmıştık. İkinci hedefimiz ise Avrupa Birliği’nde tescil ettirmekti. Bununla ilgili de çalışmalarımızı tamamlayıp başvuru aşamasına geldik. İnşallah kısa bir süre sonra olumlu sonuçlarıyla birlikte ilimiz ürünlerini Avrupa Birliğinde de markalaştıracağız” dedi.

KARTEPE VE MAŞUKİYE BÖLGEMİZ KALİTELİ STANDARTLARA SAHİPTİR

Konaklama ve Restoranlar Komite üyesi Eray Bodur, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bölgelerde kaçak bungolov işletildiğine dair söz aldı. Bodur, “Ocak ayı içerisinde özellikle kış turizminde bizim lokomotifimiz olan Kartepe bölgesinde 15 tatil yoğunluğu ve bazı durumlarla ilgili aksaklıklar gelişti. Biz göreve geldiğimiz 2022 yılında, göreve gelirken Kartepe bölgesinde çalışma yürüttük ve odamız olarak da oradaki işletmelerimizle temas halindeyiz. Turizm derneğimiz var onlarla da temas halindeyiz. Orada bir Kartepe Turizm Derneğimiz var. Yaşanan bir takım olumsuzluklardan kaynaklı haksız ithamlar oldu. O bölgedeki işletmecilerimiz yeni yatırımlarıyla bölgeyi kuvvetli ve kaliteli hale getiriyor. Ayrıca turizmin gerekliliklerinde hizmet sunuyor. Komşu sınırımızda da hızlı büyüyen bungalov tarzı yerler var. Kartepe ve Maşukiye bölgemiz kaliteli standartlara sahiptir. Kamuoyundaki ithamları reddediyoruz Kartepe bölgesi ruhsatsız bungalov işletilmeyen bir bölge belediyemizde bu konuda hassas ve uyum içerisinde çalışıyoruz” dedi.