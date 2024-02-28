İSU, KOCAELİ'NİN KIRSALINDA SAĞLIKLI İÇME SUYU İÇİN ÇALIŞIYOR

ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği yatırımlarla cazibe merkezlerine dönüşen kırsal mahallelere olan talep giderek artıyor. Özellikle nüfusun hızla arttığı bölgelerde altyapı hatlarında yaşanabilecek olası problemlerin önlenmesi adına harekete geçen İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesine bağlı Dağköy ve Biberoğlu Mahalleleri'nde gerçekleştirdiği 1325 metrelik içme suyu iletim hattı yenileme çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Sona yaklaşılan çalışmalarda şu ana kadar 1100 metrelik bölüm tamamlanırken kalan 250 metrelik kısım için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgede devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.
DOĞAYA SAYGILI SU YÖNETİMİ
Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla halkın kesintisiz su ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor. Güçlendirilen altyapı, bölgede yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını artırarak sağlık ve güvenliklerini de güvence altına alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.