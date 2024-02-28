Açıklamaya göre: " İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Mehmet Candemir’in Belediye Meclis Üyesi adaylığına başvurmasından dolayı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel seçimlerine kadar Birol Yılmaz, Körfez İlçe Başkanı olarak görevlendirilmiştir. "
28 Şub 2024 - 11:36- Siyaset Güncelleme:
İYİ PARTİ KÖRFEZ'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Mehmet Candemir’in yerine 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel seçimlerine kadar Birol Yılmaz, Körfez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - o İYİ PARTİ sakarya milletvekilinin '' partimizin kasasında para eksik'' dediğinden ve ardından karşılıklı suçlamalardan sonra , meral akşener hanım çok düşük bir profil sergiliyor pusulası saptı. sanki bazı mecburiyetleri var gibi ÇALIŞIYOR .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.