28 Şub 2024 - 11:36- Siyaset G:

İYİ PARTİ KÖRFEZ'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Mehmet Candemir’in yerine 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel seçimlerine kadar Birol Yılmaz, Körfez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi

DİLEK COŞGUN
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28 Şub 2024 - 11:36 - Siyaset

Mahreç  Dilek Coşgun

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Yorumlar

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Eroldemirbek - o İYİ PARTİ sakarya milletvekilinin '' partimizin kasasında para eksik'' dediğinden ve ardından karşılıklı suçlamalardan sonra , meral akşener hanım çok düşük bir profil sergiliyor pusulası saptı. sanki bazı mecburiyetleri var gibi ÇALIŞIYOR .

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 28 Şubat 12:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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