İYİ PARTİ KÖRFEZ'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Eroldemirbek - o İYİ PARTİ sakarya milletvekilinin '' partimizin kasasında para eksik'' dediğinden ve ardından karşılıklı suçlamalardan sonra , meral akşener hanım çok düşük bir profil sergiliyor pusulası saptı. sanki bazı mecburiyetleri var gibi ÇALIŞIYOR .