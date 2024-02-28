Fabrika işçisi kaza kurbanı oldu

Körfez Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde oturan 27 yaşındaki Ufuk Şahin, İstanbul Tuzla’da çalıştığı fabrikaya gitmek için karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonrasında ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırılan Ufuk Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli olan ufuk Şahin’in acı haberi tüm yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Genç yaşında geçirdiği kaza sonrasında yaşamını yitiren Ufuk Şahin, bugün Körfez Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kazayla ilgili polisin soruşturması ise sürüyor.