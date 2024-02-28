Körfez Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde oturan 27 yaşındaki Ufuk Şahin, İstanbul Tuzla’da çalıştığı fabrikaya gitmek için karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonrasında ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırılan Ufuk Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli olan ufuk Şahin’in acı haberi tüm yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Genç yaşında geçirdiği kaza sonrasında yaşamını yitiren Ufuk Şahin, bugün Körfez Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kazayla ilgili polisin soruşturması ise sürüyor.
- Asayiş
Fabrika işçisi kaza kurbanı oldu
Körfez Esentepe Mahallesi sakinlerinden Ufuk Şahin çalıştığı fabrikaya gitmek isterken geçirdiği kaza sonrasında yaşamını yitirdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.