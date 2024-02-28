TOLEYİS Sendikasının örgütlü olduğu Antikkapı’da, halihazırda devam eden sözleşmenin yanı sıra ek zam yapıldı. Sözleşme kapsamında, enflasyon +1.5 oranında zam alacak olan Antikkapı çalışanlarına imzalanan ek protokoller birlikte en az yüzde 15 oranında da zam yapıldı. Böylece, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde olduğu gibi Antikkapı A.Ş.’de de en düşük giydirilmiş maaş 35 bin liraya yükseldi.
- Ekonomi
Antikkapı zammı kaptı!
Kocaeli'de belediye çalışanlarına yapılan zamlar ile birlikte belediyelerin bağlı olduğu şirket çalışanlarının maaşlarına da zam geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Antikkapı AŞ’de de çalışanlar için ek zam protokolü yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Engi̇n - emekli10 bin tl
emeklinin parasını calan büyük hırsızdır
Kullar Ali - AKP nin sağırlıkta israr eden 9 ilçe belediye başkanları...Sendikaya rağmen işçilerinizi memnun edin 35 bin onlara yakışmaz mı ?!. 31 martta onlarda size yakışanı ! yaparlar sonra..Sn Tahir bey bir el at şu dengesizliğe...Kurtar il başkanı Şahin TALUS'un yaptığı gereksiz ve yakışıksız hatayı...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.