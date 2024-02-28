Antikkapı zammı kaptı!

TOLEYİS Sendikasının örgütlü olduğu Antikkapı’da, halihazırda devam eden sözleşmenin yanı sıra ek zam yapıldı. Sözleşme kapsamında, enflasyon +1.5 oranında zam alacak olan Antikkapı çalışanlarına imzalanan ek protokoller birlikte en az yüzde 15 oranında da zam yapıldı. Böylece, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde olduğu gibi Antikkapı A.Ş.’de de en düşük giydirilmiş maaş 35 bin liraya yükseldi.