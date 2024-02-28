Başkan Hürriyet, Bekaert'i ziyaret etti

Her daim emekçilerin yanında olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz gün Bekaert işçilerini ziyaret etti. Emekçi dostu Başkan Hürriyet, daha önce de grevde olan Bekaert işçilerini ziyaret ettiğini belirterek işçilere desteklerini sürdüreceğini belirtti.
İKRAMLARDA BULUNULDU
Emekçilerin yanında olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, emekçilere sıcak çorba ve açma ikram etti. Emekçilerle sohbet eden Başkan Hürriyet, çalışan emekçilerin taleplerini ve isteklerini dinledi. Emekçiler her daim yanlarında olan Hürriyet ve ekibine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
GENİŞ KATILIM
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ziyaret programında CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Atasoy Bilgin, CHP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Selman Kurcan, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adayları Nilgün Yılmaz, Serdar Atasever, Celal Hülür ve Orhan Dönmez eşlik etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.