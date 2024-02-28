Merttürk, fabrika işçilerini mesailerine uğurladı

1 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kısa süre kala saha çalışmalarına hız veren CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, ilçe genelinde çalışmalarını devam ediyor. SKM'nin oluşturduğu programlar çerçevesinde çalışmalarını yürüten Merttürk, bugün sabahın erken saatlerinde işe gitmek için İstasyon Mahallesi'ndeki duraklarda servis bekleyen emekçileri mesailerine uğurladı, simit ve meyve suyu ikram etti.

"KOLAY GELSİN"

Sabahın erken saatlerinde emekçileri mesailerine uğurlayan CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk,'e, CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, İlçe Yöneticileri, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve yönetimi, CHP Gençlik Kolları Kartepe İlçe Başkanı Kadir Keskin ve yönetimi ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Merttürk ve CHP Kartepe İlçe Örgütü, emekçilere simit ve meyve suyu ikram ederek, ‘kolay gelsin’ dediler.

EMEK VE ALIN TERİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Emek ve alın teri bizim için çok kıymetli diyen CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Şubat ayının soğuk sabahında, gün henüz ağarmadan İstasyon Mahallemizin sıcak yürekleriyle buluştuk. Emek kenti Kartepemizde, emekçilerin sabahına küçük bir sıcaklık katmak için simit ve meyve suyu ikramında bulunduk. Sorunlarını, talep ve önerilerini dinledik. Alın terleriyle çalışan ve emek sarf eden tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize hayırlı işler ve kolaylıklar diliyorum.