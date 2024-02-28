Bakanlıktan araç muayenesinde ‘kredi kartı’ farkı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren kişilerin alması gereken belgelere ilişkin son verileri açıkladı. Elips Haber’den Selim Ercan’ın haberine göre, Bakan Uraloğlu, Ocak 2024 tarihi itibarıyla mali ve mesleki yeterlilik şartlarını sağlayan 9 bin 600 firma için TİO Yetki Belgesi düzenlendiğini açıkladı.
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin almalarının zorunlu olan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi (TİO YB) ücretlerinde 2021 ve 2022 yılında indirimin yapıldığı belirtilen Uraloğlu, 5 yıllık süre için alınan TİO Yetki Belgesi bedelinin ise 2024 yılı için 965 bin 246 TL olarak uygulanacağını aktardı. Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı ve kombine taşımacılık faaliyeti yapılmasına imkan veren TİO Yetki Belgesi’nin süresi 5 yıllık sürenin sonunda belirlenen ücretin yüzde 15’i alınarak 5 yıl daha uzatılabiliyor.
Kredi kartı farkı için tercih araç sahiplerinin
Araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi durumunda komisyon alınmasına ilişkin soruya yanıt veren Bakan Uraloğlu, araç sahiplerinin muayene istasyonlarında ve TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesinde araç muayene ücretini kredi kartı kullanılarak ödenmesi halinde Ödeme Hizmet Bedeli alınabileceğini ve tercihin araç sahiplerine bırakıldığını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Meto - Devlet zemini hazırladı yarı yarıya olan vatandaşa
Eroldemirbek - YANİ DYORKİ , MADEM SEN BİZİM TUV. İSTASYON SAHİPLERİNE NAKİT VERMİYORSUN İŞİ BANKA ÜZERİNDEN KAYITLI OLARAK VERİYORSUN O ZAMAN ÖDE BAKALIM BANKANIN PAYINI SANA DERS OLSUN YA DA SİSTEMİMİZE UY NAKİT VAR İŞİMİZE TAŞ KOYMA .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.