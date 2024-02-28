Bakanlıktan araç muayenesinde ‘kredi kartı’ farkı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren kişilerin alması gereken belgelere ilişkin son verileri açıkladı. Elips Haber’den Selim Ercan’ın haberine göre, Bakan Uraloğlu, Ocak 2024 tarihi itibarıyla mali ve mesleki yeterlilik şartlarını sağlayan 9 bin 600 firma için TİO Yetki Belgesi düzenlendiğini açıkladı.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin almalarının zorunlu olan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi (TİO YB) ücretlerinde 2021 ve 2022 yılında indirimin yapıldığı belirtilen Uraloğlu, 5 yıllık süre için alınan TİO Yetki Belgesi bedelinin ise 2024 yılı için 965 bin 246 TL olarak uygulanacağını aktardı. Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı ve kombine taşımacılık faaliyeti yapılmasına imkan veren TİO Yetki Belgesi’nin süresi 5 yıllık sürenin sonunda belirlenen ücretin yüzde 15’i alınarak 5 yıl daha uzatılabiliyor.

Kredi kartı farkı için tercih araç sahiplerinin

Araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi durumunda komisyon alınmasına ilişkin soruya yanıt veren Bakan Uraloğlu, araç sahiplerinin muayene istasyonlarında ve TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesinde araç muayene ücretini kredi kartı kullanılarak ödenmesi halinde Ödeme Hizmet Bedeli alınabileceğini ve tercihin araç sahiplerine bırakıldığını belirtti.