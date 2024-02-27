BAŞKAN ŞAYİR, BASIN MENSUPLARI İLE BULUŞTU

Başkan Şayir X hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri söyledi:
"Dilovamıza iz bırakan eserler kazandırmanın mutluluğu tarif edilemez Mimarsinan Mahallemizde devam eden ve yakın zamanda açılışı yapılacak olan 218 dönümlük Millet Bahçemizi, basın mensubu arkadaşlar beraber gezip incelemelerde bulunduk. Beş yıl boyunca yaptığımız hizmet ve eserleri kamuoyuna tarafsız ve doğru bir şekilde aktaran kıymetli basın mensuplarımız ile bir araya gelip teşekkürlerimizi ilettik."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.