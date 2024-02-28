OY VE ÖTESİNDE YENİ HEDEF: 50 bin gönüllüyle 182 bin sandıktan veri

Türkiye'de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi için tarafsız ve kapsayıcı bir şekilde faaliyet gösteren, kurulduğu 2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimlerle birlikte toplamda 11 seçimde görev alan ve bu yıl 10. yaşını kutlayan Oy ve Ötesi Derneği; 28 Şubat Çarşamba günü, Facebook İstasyon'da, Siyasal İletişim Danışmanı Gülfem Saydan Sanver'in de konuşmacı olarak katılım gösterdiği bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne dair plan ve hazırlıklarını paylaşan Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Erbil, seçimler kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve gönüllü müşahit organizasyonu faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Hedef 49 ilde 50 bin gönüllü

Seçimlere dair çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yürütecekleri faaliyetlere ilişkin şunları söyledi: “Oy ve Ötesi olarak 11 seçimdir sandıklarda görev alıyoruz ve bu konuda oldukça tecrübe edindiğimizi söyleyebiliriz. Bu sene diğer seçimlerden farklı olarak, edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda gücümüzü ve koordineli çalışma becerimizi en iyi örgütlenebildiğimiz illerde kullanma kararı aldık. Bu doğrultuda 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde sandık başına gönüllü sayımızın en fazla olduğu iller başta olmak üzere toplam 49 ilde sandık müşahitliği organizasyonu yapacağız. Bu 49 il, 28 Mayıs'taki gönüllü sayımızın yüzde 95'inin yer aldığı iller olarak değerlendirilebilir. 50 bin gönüllü ile 182 bin sandıktan veri elde etmeyi hedefliyoruz. 53 milyon 525 bin oyuna sahip çıkacağız. Bu kapsamda müşahit olarak yer alacağımız tüm illerde yoğun bir katılım ve destek bekliyoruz.”

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Erbil ise, “Kayıtlarımızı 24 Şubat itibariyle açtık. Müşahit eğitimlerimiz ise Mart başı itibariyle başlayacak. Seçime çok az bir zaman kaldığı için yoğun bir eğitim sürecimiz olacak. Bu nedenle bu sene eğitimlerimizi online ağırlıklı düzenleyeceğiz. Eğitimlerimiz Oy ve Ötesi gönüllüsü olan ya da olmayan herkese açık. Sosyal medya hesaplarımızdan eğitim tarihleri ile ilgili düzenli bilgilendirmelerimiz takip edilebilir. Bu süreçte demokrasiden taraf olan herkese katılıp gönüllü olmalarını, Türkiye'deki tüm seçim sandıklarından veri toplamada bize destek olmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

Tutanak verileri resmî sonuçlarla karşılaştırılacak

Oy ve Ötesi Derneği, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de seçim yasaklarının sona ermesi ve sandık verilerinin paylaşılmaya başlandığı ilk andan itibaren sandık verilerinin analizini yapmaya başlayacak. Elde edilen sonuçlar resmi veriler ile karşılaştırılacak ve siyasi partiler ile paylaşılacak. Oy ve Ötesi gönüllüsü hukuk uzmanları, hem seçim sırasında gönüllü sandık müşahitlerine ve bina görevlilerine sahada eşlik edecekler, hem de vatandaşların hukuki süreçlere dair bilgi alabilmesi adına, derneğin kurduğu çağrı merkezi üzerinden hukuki destek sunacaklar.

Geçmişin sorunları üzerine değil geleceğin umudu üzerine bir seçim

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin sunumlarının ardından söz alan Siyasal İletişim Danışmanı Gülfem Saydan Sanver ise seçimlerin ve seçimlere katılımın önemine dair şunları söyledi: “Seçmenler gelecek için oy verirler. Kendi hayatları için oy verirler. Dolayısı ile geçmişin sorunları üzerinden değil, geleceğin umudu üzerinden yapılacak kampanyalar bu dönem yine büyük ivme kazanacak. Seçmenlere onların hayatlarını önemsediğini, yaşam şekillerine saygı duyduğunu, kentinin içerisinde bulunduğu sorunlara sadece hakim olduğunu değil, bu sorunları çözebilecek kudrette olduğuna ilişkin bir umut yaratan ve iletişimin bu denli çeşitlendiği ve kişiselleştiği bir çağda kendini farklılaştırabilen parti ve adaylar bu seçimlerde de bayrağı göğüsleyecek.”