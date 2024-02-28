Silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan Mustafa Eraydın KURTARILAMADI

Sakarya’nın Arifiye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin yanında bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nde site içerisinde iş yeri bulunan 48 yaşındaki Mustafa Eraydın, iş yerinin bahçe kısmında arkadaşlarına gösterdiği silahının ateş alması neticesinde kafasından yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaydırılan Mustafa Eraydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLECEK

Yaşanan olayın ardından Mustafa Eraydın’ın acı haberi Halıdere Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Gölcük Halıdere Mahallesi Mimar Sebahattin kazanç Caddesi’nde oturan 48 yaşındaki Mustafa Eraydın’ın ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Mustafa Eraydın, bugün Halıdere Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Halıdere Merkez Mezarlığında toprağa verilecek. Polis ekipleri olayın, kaza mı yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.