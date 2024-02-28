28 Şub 2024 - 13:31- Spor G:

2.Küme’de “1 numara” kapışma

2.Küme Amatör Futbol Ligi’nde zirvede büyük kapışma gözüküyor. 1.Küme yarışında Henüz kopup giden takım yok. Yeşilova, Çenesuyu, Baç, Derince Birlik, Dumlupınar, Nusretiye, Çayırova GB, Pelitli, Çayırova Eğitim bir adım önde. İşte ilk yarının bitimline 2 hafta kala son puan durumları, toplu sonuçlar ve haftanın programı…

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2.Küme’de “1 numara” kapışma mask
2.Küme’de “1 numara” kapışma
2.Küme’de “1 numara” kapışma
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2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU

1.

Yeşilovaspor

4

3

1

0

10

4

6

10

2.

Çenesuyu P.

3

3

0

0

7

4

3

9

3.

Derince GB

5

2

2

1

10

6

4

8

4.

İzmit Malta

4

1

3

0

7

5

2

6

5.

K.Çamlıtepe

4

1

2

1

5

4

1

5

6.

Kocaeli Yenişehir

4

0

0

4

5

12

-7

0

7.

Çayırtepe Genç.

4

0

0

4

5

14

-9

0

 

5.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

6.HAFTA MAÇLARI:

2 Mart Cumartesi:

 

3 Mart Pazar:

2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

1.

İzmit Baç

4

4

0

0

15

4

11

12

2.

Turgutspor

5

2

3

0

11

6

5

9

3.

İlimtepe GB

4

2

1

1

12

7

5

7

4.

MAP Kavaklı

4

2

1

1

8

10

-2

7

5.

Körfez Birlik

5

1

1

3

11

14

-3

4

6.

Üçyoldoğu

4

1

0

3

4

10

-6

3

7.

Koc.Kadıköy

4

0

0

4

6

16

-10

0

 

5.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

6.HAFTA MAÇLARI:

3 Mart Pazar:

2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

1.

Derince Birlik

5

5

0

0

21

5

16

15

2.

Y.Doğan Serdar

5

3

2

0

12

6

6

11

3.

İzmit Erenler

5

3

1

1

11

6

5

10

4.

Körfez Atılım

5

1

2

2

14

11

3

5

5.

Kirazlıyalıspor

5

1

2

2

7

13

-6

5

6.

İzmit 41 FK

5

0

3

2

9

13

-4

3

7.

Kocaeli Emek

5

1

0

4

9

17

-8

3

8.

İzmit Selanik (ih.)

5

0

2

3

5

17

-12

2

5.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

6.HAFTA MAÇLARI:

2 Mart Cumartesi:

2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU

1.

Nusretiyespor

5

5

0

0

17

6

11

15

2.

Kullarspor

5

4

0

1

17

11

6

12

3.

İ.Vezirçiftliği

5

3

1

1

20

9

11

10

4.

Uzuntarlaspor

5

3

0

2

18

6

12

9

5.

Başiskele Birlik

5

2

1

2

13

11

2

7

6.

Acısu Belediye

5

2

0

3

9

12

-3

6

7.

Sarımeşe Bel.

5

0

0

5

6

19

-13

0

8.

Büyük Derbent

5

0

0

5

5

31

-26

0

5.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

 

 

6.HAFTA MAÇLARI:

2 MART Cumartesi:

2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU

1.

Dumlupınar FSK

5

5

0

0

19

2

17

15

2.

Karamürsel Ereğli

5

3

2

0

15

4

11

11

3.

Gölcük Şirinköy

5

3

1

1

9

3

6

10

4.

Gölcük Asarköy

5

3

1

1

9

8

1

10

5.

Ulaşlıspor

5

2

0

3

7

7

0

6

6.

Yazlıkspor

5

2

0

3

9

12

-3

6

7.

K.Barbaros [ihraç]

5

0

0

5

0

15

-15

0

8.

K.Mürsel Akçat

5

0

0

5

5

22

-17

0

 

5.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

6.HAFTA MAÇLARI:

3 Mart Pazar

2.KÜME F GRUBU PUAN DURUMU

1.

Çayırova GB

5

4

1

0

17

5

12

13

2.

Mollafenarispor

5

2

3

0

9

5

4

9

3.

Er Bakan Gençlik

5

2

2

1

11

6

5

8

4.

Ç.Y.M.Gümüş

5

2

2

1

8

6

2

8

5.

Darıca İdman Y.

5

2

1

2

17

7

10

7

6.

Ç.Şekerpınar G.B.

5

2

0

3

12

16

-4

6

7.

G.Denizliköyü

5

1

1

3

9

14

-5

4

8.

G.Genç Kale

5

0

0

5

4

28

-24

0

 

5.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

 

6.HAFTA MAÇLARI:

3 Mart Pazar:

2.KÜME G GRUBU PUAN DURUMU

1.

Gebze Pelitlispor

5

5

0

0

26

3

23

15

2.

Çayırova Bel.Eğ.

5

5

0

0

24

1

23

15

3.

Ç.Y.M.Serhat

5

3

1

1

22

6

16

10

4.

Yavuz Selim

5

3

1

1

13

12

1

10

5.

Mustafapaşaspor

5

1

0

4

4

10

-6

3

6.

Gebze Balkan

5

1

0

4

5

23

-18

3

7.

Dilovası Yıldızlar

5

0

1

4

7

24

-17

1

8.

41 KDZ Sportif F.

5

0

1

4

4

26

-22

1

 

5.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

 

6.HAFTA MAÇLARI:

2 Mart Cumartesi

# yeni, büyük, 2024, Darıca, ilçe, Başiskele, Dilovası

28 Şub 2024 - 13:31 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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