2.Küme’de “1 numara” kapışma

2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU
1.
4
3
1
0
10
4
6
10
2.
3
3
0
0
7
4
3
9
3.
5
2
2
1
10
6
4
8
4.
4
1
3
0
7
5
2
6
5.
4
1
2
1
5
4
1
5
6.
4
0
0
4
5
12
-7
0
7.
4
0
0
4
5
14
-9
0
5.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
6.HAFTA MAÇLARI:
2 Mart Cumartesi:
3 Mart Pazar:
2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU
1.
4
4
0
0
15
4
11
12
2.
5
2
3
0
11
6
5
9
3.
4
2
1
1
12
7
5
7
4.
4
2
1
1
8
10
-2
7
5.
5
1
1
3
11
14
-3
4
6.
4
1
0
3
4
10
-6
3
7.
4
0
0
4
6
16
-10
0
5.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
6.HAFTA MAÇLARI:
3 Mart Pazar:
13:00
17:00
19:00
2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU
1.
5
5
0
0
21
5
16
15
2.
5
3
2
0
12
6
6
11
3.
5
3
1
1
11
6
5
10
4.
5
1
2
2
14
11
3
5
5.
5
1
2
2
7
13
-6
5
6.
5
0
3
2
9
13
-4
3
7.
5
1
0
4
9
17
-8
3
8.
İzmit Selanik (ih.)
5
0
2
3
5
17
-12
2
5.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
6.HAFTA MAÇLARI:
2 Mart Cumartesi:
02/03/ 2024
17:00
02/03/2024
18:45
02/03/2024
19:00
2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU
1.
5
5
0
0
17
6
11
15
2.
5
4
0
1
17
11
6
12
3.
5
3
1
1
20
9
11
10
4.
5
3
0
2
18
6
12
9
5.
5
2
1
2
13
11
2
7
6.
5
2
0
3
9
12
-3
6
7.
5
0
0
5
6
19
-13
0
8.
5
0
0
5
5
31
-26
0
5.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
6.HAFTA MAÇLARI:
2 MART Cumartesi:
14:00
15:00
17:00
18:00
2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU
1.
5
5
0
0
19
2
17
15
2.
5
3
2
0
15
4
11
11
3.
5
3
1
1
9
3
6
10
4.
5
3
1
1
9
8
1
10
5.
5
2
0
3
7
7
0
6
6.
5
2
0
3
9
12
-3
6
7.
K.Barbaros [ihraç]
5
0
0
5
0
15
-15
0
8.
5
0
0
5
5
22
-17
0
5.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
6.HAFTA MAÇLARI:
3 Mart Pazar
13:00
14:00
16:00
2.KÜME F GRUBU PUAN DURUMU
1.
5
4
1
0
17
5
12
13
2.
5
2
3
0
9
5
4
9
3.
5
2
2
1
11
6
5
8
4.
5
2
2
1
8
6
2
8
5.
5
2
1
2
17
7
10
7
6.
5
2
0
3
12
16
-4
6
7.
5
1
1
3
9
14
-5
4
8.
5
0
0
5
4
28
-24
0
5.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
6.HAFTA MAÇLARI:
3 Mart Pazar:
15:00
17:00
Gebze Genç Kale
19:00
19:00
2.KÜME G GRUBU PUAN DURUMU
1.
5
5
0
0
26
3
23
15
2.
5
5
0
0
24
1
23
15
3.
5
3
1
1
22
6
16
10
4.
5
3
1
1
13
12
1
10
5.
5
1
0
4
4
10
-6
3
6.
5
1
0
4
5
23
-18
3
7.
5
0
1
4
7
24
-17
1
8.
5
0
1
4
4
26
-22
1
5.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
6.HAFTA MAÇLARI:
2 Mart Cumartesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.