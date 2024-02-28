Mustafa Gürsel: “Oynayacağımız her maç final”

OYUNU GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

Gürsel şu şekilde konuştu: “Sonuç ne olursa olsun görüşlerimiz değişmeyecek. Bakış açımız öncelikle oyun kültürünü oturtmak ve oyunu geliştirmek zorundayız. Bunu gerçekleştirirsek olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Keçiörengücü gündüz bir buçukta, alışık olmadığımız bir saatte oynandı. Ancak böyle goller yemememiz lazım. Doğru durum tespiti yapıp, gelişim için ne gerekiyorsa bunlarla ilgilenmemiz lazım. Final haftalarına giriyoruz. Hepimizin isteği ilk ikiden çıkmak. Buralarda oynayabilecek oyun kalitesine ulaşmamız lazım. Sonuçtan ziyade yolu iyi kurgulamamız gerekiyor. Hangi sahada olursa olsun oynayacağımız her maç final.

“HEPSİNDEN FAYDALANACAĞIZ”

Fofana’nın sakatlanması şanssızlık. Mücadele etmeden boş alanda ters bastı ve ayak tarak kemiğini kırdı. Yusuf da inşallah bizimle birlikte çalışmalara başlayacak.Vukovic cezalı, Burak ise dönüyor. Bunlar futbolun içinde her zaman olacaktır. Biz 11 kişiden oluşmuyoruz. Diğer arkadaşlarımız ile de bu eksikleri çözeceğiz. Her oyuncumuz bizim için önemli. En doğru kadroyu Erzurum’da sahaya süreceğiz. Değişimler olabilir. Tüm oyuncularımızla takımız. Davit de bizim önemli oyuncularımızdan birisi. Kendisi son maçını 2 Aralık’ta oynamış ve bir aydır izin yapmış. Giorgi de aynı durumda. Yoksa ikisi de kaliteli oyuncular. Onları en hazır halde sahaya atmamız lazım. Kouakou baktığımızda onlardan daha hazır. Bundan sonraki süreçte hepsinden faydalanacağız.

HER ZAMAN DAHA İYİSİNİ İSTEYECEĞİZ

Oyunun yetersiz olmasının belirli nedenleri var tabii ki. Öğlen maçı olabilir, takımın üzerindeki baskı olabilir… İlk maçlarda böyle sonuçlar olabiliyor. Önemli olan bu konunun geçici olması. Kendi düşündüklerimizi oyunumuza uyarlamak, sahaya yansıtmamız lazım. Her zaman daha iyisini isteyeceğiz. Kim olursa olsun, iyi bir durum tespiti yapıp gerçekçi olacağız. 3-4 günde her şeyi değiştirmek mümkün değil. Adım adım günler geçtikçe bu takım daha iyi olacak. Bütün inancımız bu şekilde. Daha önce de başardık, şimdi de başaracağız. Erzurum ekibinin transfer yasağından sonra uzun süredir beraber oynayan bir oyuncu grubu var. Birbirine kenetlenmiş, arkadaşlığı gelişmiş bir takım. Zor bir deplasman bizi bekliyor.”