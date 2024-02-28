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Bedirhan Yıldız: “Şans bulmayı bekliyorum”

Kocaelispor’un takımdaki en genç futbolcusu olan 19 yaşındaki Bedirhan Yıldız, şans bulmayı beklediğini söyledi. Yıldız, “hocamız şans verdiği sürece elimden geleni yapacağım.” dedi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
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Bedirhan Yıldız: “Şans bulmayı bekliyorum” mask
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HOCAMIZIN VARDIR BİR BİLDİĞİ

Genç oyuncumuz Bedirhan, antrenman öncesinde şu şekilde konuştu: “Şans bulmayı bekliyorum. Tabii ki de hocamızın bildiği bir şeyler vardır. Hocamız şans verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Deplasmanda oynayacağız ama hocamızın iyi çalıştırdığını düşünüyorum. Hocamız gerekli bilgileri bize aktarır ve elimizden gelenin en iyisini yaparız ve inşallah 3 puanla İzmit'e döneriz. Sakatlık gelmediği sürece süre bulamayacağımı düşünüyorum. Ama hocamızın vardır kafasında bir bildiği. Semih'e ( Kılıçsoy) şans geldiği gibi bana da gelse ben de elimden gelenin en iyisini yapacağımı düşünüyorum "

28 Şub 2024 - 13:51 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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