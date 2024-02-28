Bedirhan Yıldız: “Şans bulmayı bekliyorum”

HOCAMIZIN VARDIR BİR BİLDİĞİ
Genç oyuncumuz Bedirhan, antrenman öncesinde şu şekilde konuştu: “Şans bulmayı bekliyorum. Tabii ki de hocamızın bildiği bir şeyler vardır. Hocamız şans verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Deplasmanda oynayacağız ama hocamızın iyi çalıştırdığını düşünüyorum. Hocamız gerekli bilgileri bize aktarır ve elimizden gelenin en iyisini yaparız ve inşallah 3 puanla İzmit'e döneriz. Sakatlık gelmediği sürece süre bulamayacağımı düşünüyorum. Ama hocamızın vardır kafasında bir bildiği. Semih'e ( Kılıçsoy) şans geldiği gibi bana da gelse ben de elimden gelenin en iyisini yapacağımı düşünüyorum "
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.