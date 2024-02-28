"Yarınlarımızı gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz"

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, SKM programları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Derince’de tüm kesimlerin ilgi odağı haline gelen İbrahim Şirin, gençlerle de bir araya geliyor.
YAVUZ SULTAN MAHALLESİ
Yavuz Sultan Mahallesi’nde yer alan Derince Belediyesi Şehit Hakan Işık Spor Tesisleri’nde gerçekleşen programda Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin’e AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan, meclis üyesi adayları ve teşkilat yöneticileri de eşlik etti.
DERİNCE YÜZYILI VURGUSU
Gençliğe yönelik çalışmalara ve projelere öncelik vereceklerini belirten Başkan Adayı İbrahim Şirin, “Derince Yüzyılı hayalimize olan inancımız gençlerimizin gözlerindeki ışığı gördükçe katlanarak artıyor. Gençlerimiz ne istiyorsa onlara yönelik çalışmalar ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Yarınlarımızı ve en güzel projelerimizi gençlerimizle birlikte çalışarak ve üreterek inşa edeceğiz” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.