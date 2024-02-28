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"Yarınlarımızı gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz"

Cumhur İttifakı'nın Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Yavuz Sultan Mahallesi’nde düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

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"Yarınlarımızı gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz" mask

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, SKM programları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Derince’de tüm kesimlerin ilgi odağı haline gelen İbrahim Şirin, gençlerle de bir araya geliyor.

YAVUZ SULTAN MAHALLESİ

Yavuz Sultan Mahallesi’nde yer alan Derince Belediyesi Şehit Hakan Işık Spor Tesisleri’nde gerçekleşen programda Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin’e AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan,  İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan, meclis üyesi adayları ve teşkilat yöneticileri de eşlik etti.

DERİNCE YÜZYILI VURGUSU

Gençliğe yönelik çalışmalara ve projelere öncelik vereceklerini belirten Başkan Adayı İbrahim Şirin, “Derince Yüzyılı hayalimize olan inancımız gençlerimizin gözlerindeki ışığı gördükçe katlanarak artıyor. Gençlerimiz ne istiyorsa onlara yönelik çalışmalar ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Yarınlarımızı ve en güzel projelerimizi gençlerimizle birlikte çalışarak ve üreterek inşa edeceğiz” dedi.
# ilçe, 31 Mart, cumhur ittifakı

28 Şub 2024 - 14:02 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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