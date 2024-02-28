İşte bizim en büyük transferlerimiz: Kocaelispor Futbol Akademisi

10 BİN BİLEKLİK DAĞITILACAK
Kentimizin ve Kocaelispor’un en büyük transferi olarak görülen “Kocaelispor Futbol Akademisi” yine önemli bir etkinliğe imza atıyor. 10 bin bileklik toplayan proje yönetimi, açıklamada bulunarak “Kulübümüz ve valilik onayıyla organize edeceğimiz ‘Kocaelispor ile büyüyen bir nesil’ kampanyamızda şehrimizin çocuklarının Kocaelispor sevgisini arttırıp, bu sevdayla büyümesi amacıyla ilimizde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde yapacağımız seminerlere katılacak öğrencilere dağıtılacak 10.000 bileklik için destekte bulunan herkese teşekkür ederiz. Organizasyonumuzun detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Sen YEŞİLSİN-Ben SİYAH” mesajını paylaştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.