28 Şub 2024 - 14:13- Spor G:

İşte bizim en büyük transferlerimiz: Kocaelispor Futbol Akademisi

“Kocaelispor ile büyüyen bir nesil” projesi herkesi heyecanlandırıyor, bu çocuklar geleceğimiz olarak parlıyor

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İşte bizim en büyük transferlerimiz: Kocaelispor Futbol Akademisi mask

10 BİN BİLEKLİK DAĞITILACAK

Kentimizin ve Kocaelispor’un en büyük transferi olarak görülen “Kocaelispor Futbol Akademisi” yine önemli bir etkinliğe imza atıyor. 10 bin bileklik toplayan proje yönetimi, açıklamada bulunarak “Kulübümüz ve valilik onayıyla organize edeceğimiz ‘Kocaelispor ile büyüyen bir nesil’ kampanyamızda şehrimizin çocuklarının Kocaelispor sevgisini arttırıp, bu sevdayla büyümesi amacıyla ilimizde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde yapacağımız seminerlere katılacak öğrencilere dağıtılacak 10.000 bileklik için destekte bulunan herkese teşekkür ederiz. Organizasyonumuzun detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Sen YEŞİLSİN-Ben SİYAH” mesajını paylaştı.
# büyük, proje, Kocaelispor

28 Şub 2024 - 14:13 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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