U-18 Ligi'nde bile böyle olursa! 13 kırmızı kart çıktı

Afyonkarahisar'da bulunan takımların alt oyuncularının mücadele ettiği U-18 Ligi'nde Belediye Bolvadin Termalspor ile Seydilerspor, Bolvadin İlçe Stadı'nda karşılaştı. 72. dakikasına kadar normal seyreden maçta bu dakikada iki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlik tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Polis ekipleri, hakemler ve teknik heyetlerin araya girmesiyle önlenen olaylarda hafif yaralanmalar yaşandı.
Ev sahibi takıma 9, konuk takıma ise 4 kırmızı kartın çıktığı maçın hakemi Alp Eren Tunç tatil kararı verdi.
Tekme ve yumruklu kavganın yaşandığı o anlar, maçı izlemeye gelen bir taraftar tarafından anbean kayıt altına alındı. Olaylı biten maç İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.