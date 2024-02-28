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U-18 Ligi'nde bile böyle olursa! 13 kırmızı kart çıktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Belediye Bolvadin Termalspor ile Seydilerspor altyapı takımlarının oynadığı maçta iki takımın futbolcuları arasında kavga çıktı. Olaylar fazla büyümeden önlenirken karşılaşmada toplamda 13 kırmızı kart çıktı.

Demirören Haber Ajansı
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U-18 Ligi'nde bile böyle olursa! 13 kırmızı kart çıktı mask
U-18 Ligi'nde bile böyle olursa! 13 kırmızı kart çıktı
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Afyonkarahisar'da bulunan takımların alt oyuncularının mücadele ettiği U-18 Ligi'nde Belediye Bolvadin Termalspor ile Seydilerspor, Bolvadin İlçe Stadı'nda karşılaştı. 72. dakikasına kadar normal seyreden maçta bu dakikada iki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlik tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Polis ekipleri, hakemler ve teknik heyetlerin araya girmesiyle önlenen olaylarda hafif yaralanmalar yaşandı.

Ev sahibi takıma 9, konuk takıma ise 4 kırmızı kartın çıktığı maçın hakemi Alp Eren Tunç tatil kararı verdi. 

Tekme ve yumruklu kavganın yaşandığı o anlar, maçı izlemeye gelen bir taraftar tarafından anbean kayıt altına alındı.  Olaylı biten maç İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

U-18 Ligi'nde bile böyle olursa! 13 kırmızı kart çıktı
# ilçe

28 Şub 2024 - 14:20 - Spor

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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