Kocaelili Çevreciler İliç için suç duyurusunda bulundu “İhmal suçu değil kasıtlı fiildir”

Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold (SSR Mining) ve Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik tarafından işletilen Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni’nin Cevher döküm sahasında 13 Şubat tarihinde toprak kayması yaşandı. 9 kişinin toprak altında kalarak hayatını kaybettiği olayda siyanürlü solüsyon madenin çevresine yayıldı.

EKOLOJİ ÖRGÜTLERİNDEN SUÇ DUYURUSU

Yaşanan maden faciasının ardından Türkiye genelinde tepkiler gelmeye devam ederken, Ekoloji Örgütleri’nin çağrısıyla Kocaelili çevreciler Kocaeli Adliyesi önünde bir araya gelerek faciaya tepki göstermek ve suçluların ceza almasını talep etmek için suç duyurusunda bulundu.

İHMAL SUÇU DEĞİL KASITLI FİİLDİR

Açıklamayı yapan Melis Tantan, “İliç’te ekokırım suçu işlenmiştir. Yaptığımız suç duyurusu ile İliç’te yaşanan, telafisi mümkün olmayan ağır doğa tahribatının, bir çevre felaketi değil “ekokırım suçu” olduğunu vurgulamak isteriz. Ekokırım, doğanın katledilmesi, gelecek kuşakları da etkileyecek şekilde, ağır ve telafisi mümkün olmayan doğa tahribatı, yani ekolojik yıkımdır. Böylesi büyük ölçekte doğa tahribatına sebep olan “kasıtlı fiiller” ise ekokırım suçudur. Bu bağlamda, İliç’te yaşananlar kesinlikle “ihmal suçu” değildir. Öngörüldüğü, uyarıldığı, ölçümlendiği, verileri sunulduğu halde, sonucu bilinerek yapılan bu kasıtlı fiiler, ihmal edildi denilerek geçiştirilemez veya örtbas edilemez.

İNSAN ELİYLE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Su döngüsü marifetiyle, Fırat Havzası’nın tamamına yayılmasına uzmanlar tarafından kesin gözüyle bakılan bu “sınır ötesi doğa tahribatı”, yani ekolojik yıkım, hava küre, yer küre ve su küreyi, çok ağır ve geniş ölçekte kirletmiş, gelecek kuşakların sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını ellerinden almıştır. Başka bir deyişle, İliç altın madeninden yayılan tehlikeli atıklar, hem coğrafi bakımdan sınır ötesine taşan, hem de o coğrafyada yaşayan tüm canlılığı tehdit eden, “devasa ölçekli bir suç mahalli” haline insan eliyle dönüştürülmüştür.

SUÇLULARIN TESPİT EDİLMESİNİ İSTİYORUZ

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, yöneticileri ve çalışanları ile gereken idari önlemleri almayan, denetim yapmayan olaya yol açan izin ve ruhsatları veren kamu görevlilerinin tespit edilmesini, yapılacak soruşturma sonucunda, tespit edilen şüphelilerin atılı suçlardan cezalandırılmaları, şüpheli şirkete verilen tüm izinlerin TCK madde 60 gereğince iptali istemli olarak kamu davası açılmasını talep etmekteyiz” ifadelerini kullandı.