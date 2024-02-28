İYİ PARTİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YILDIZTEKİN PROJELERİNİ AÇIKLADI

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, büyük bir coşku ile proje ve aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Kartepe Dedeman Otel’de yapılan seçim proje ve aday tanıtım programına; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş, İYİ Parti GİK Üyesi Gökçe Nesli Kondu Çağlayan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, İYİ Parti Kocaeli İl Kadın Politikaları Başkanı Yasemin Met, İYİ Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mutlu Sarı, İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mehmet Kamil Şirin, İYİ Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Şevki Demirci, İYİ Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Sadık Güvenç, İYİ Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Özhan Öztürk, İYİ Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Haluk Tamyüksel, İYİ Parti Dilovası Belediye Başkanı Emin Yılmaz, İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, İYİ Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı İsmail Aynacı, İYİ Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Semih Sarıçay, İYİ Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mehmet Baş, İYİ Parti Derince Belediye Başkan Adayı Hüseyin Süer, meclis üyesi adayları, ilçe başkanları ve yönetimleri, ilçe kadın politikaları başkanları ve yönetimleri, ilçe gençlik kolları başkanları ve yönetimleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

SEÇİMLERE GENCAY BAŞKANIMIZ İLE HÜR VE MÜSTAKİL GİRİYORUZ

Gencay Yıldıztekin, girişte meşaleler, davul zurna ve büyük coşku ile karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan proje ve aday tanıtım toplantısı, Eski İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Şanbaz Yıldız’a ithaf edilen video ile devam etti. Proje ve aday tanıtım toplantısının açılış konuşmasını Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur yaptı. Acur, “Her parti iktidar olma hedefi ile kurulur. İYİ Parti de seçimlere her seferinde birlikte girmek adına kurulmamıştır. Her seçimde iktidar olma amacı ile kurulmuştur. Partimiz ittifak organizasyonları içinde yer almak zorunda kalmıştır. Genel seçimlerde de bir tarafa kazandırırken diğer tarafa da kaybettirdiği görülmüştür. Yaşanan bu gelişmeler ışığında parti genel merkezimiz tarafından alınan karar ve 26 Ağustos’ta yapılan mitingle bundan sonra yapılacak seçimlere partimizin hür ve müstakil gireceği açıklanmıştır. Biz de Kocaeli’de seçimlere Gencay başkanımız ile hür ve müstakil giriyoruz” dedi.

“CEVABINIZI SANDIKTA VERİN”

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur’un ardından İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş konuştu.

Durmuş, “Partimizin nasıl kurulduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Önümüzde çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği var. Ülkenin geleceğine mühür vuracak bir siyasi organizasyonun temsilcisi olduğunuzu unutmayın. 13 tane aslan gibi adayımız var. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Çıkmış olduğumuz bu yolda cenabı Allah bizleri mahcup etmesin. Ne mutlu Türk’üm diyene” diye konuştu. GİK Üyesi Cumali Durmuş’un ardından İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan konuştu. Türkkan, “Kocaeli’ye hizmet edecek olan belediye başkan adayları ile huzurunuzdayız. Lütfen çocuklarınız ve geleceğiniz için Kocaeli’ye sadece ve sadece en borçlu belediye ünvanı kazandırmaktan başka bir şey yapmayanlar için cevabınızı sandıkta verin. Bu arkadaşlarımıza destek vermek için onların yanından ayrılmayalım. Darıca’ya bir mimar başkan gerek. Tuzla’ya sınırdaş ama taşra görünümde. Darıca’da yaşayan vatandaşlarımız hafta sonu gezmek için Tuzla’ya gidiyor. Bunu değiştirecek Özhan başkanımız. Başkanımız Darıca’ya vizyon katacak. Kocaeli’de çok büyük bir adayımız var; Sayın Gencay Yıldıztekin. Burada hiçbir maddi külfet getirmeden 12 ilçeyi de depreme karşı dayanıklı hale getirecek. Çayırova, hala Şevki Demirci’nin hizmetleri üzerinde tepiniyorlar. Çayırova’ya giremezsiniz, navigasyon bile sizi şaşırtıyor. Çocukların gençlerin eğlenebileceği, sosyalleşebileceği hiçbir alan yok. Çayırova’nın makus talihi değişecek. Gebze’yi hep Gebzeli olmayanlar yönetti. Gebze’yi iliklerine kadar yaşayan birine emanet ettik; Sadık Güvenç’e. Gebze’ye gelen biri Gebze’den çıkar soluğu Sakarya’da alır. İzmit’i biz aldık diyenlere sesleniyorum; İzmit nasıl alınıyor görecekler. Gebze’de çıkarın AVM’yi sinema bile yok. Dilovası’nda zulmü bitirecek bir başkan adayımız var; Emin Yılmaz. Dilovası’nın bir belediye binası bile yok. Dilovası bir kanser ovası. Bende orada yaşıyorum. Orada sanayi ile rantı bölüşmek için sanayiyi resmen konutların içerisine soktular. 99 depreminde TÜPRAŞ Körfez’deydi. Patlarsa ne olur demiştik. Körfez, dinamitin üzerinde oturan bir ilçe. Azmi başkanımız projeleri ile Körfez’i kurtaracak inşallah” diye konuştu.

“İSRAFI ÖNLEYECEĞİZ, ŞEFFAF OLACAĞIZ”

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin de bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin’in ardından İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin konuştu. Sık sık konuşması sloganlar ile kesilen Yıldıztekin büyük coşku ile sahneye çıktı. Yıldıztekin, “İnşallah 10 yıl beraberiz her şeyi yavaş yavaş anlatacağım. Sahaya indiğimizde siyasetçilere güven olmadığını gördüm. Siyaseti insanlar ve devletimiz için yapıyorum. Görev verilirse gittiğimiz yerin cennet olması için mücadele edeceğiz. Her yerde söylüyorum: şeffaf olmak gerekir. Biz bu hizmete geleceğiz, israfı önleyeceğiz, şeffaf olacağız, bütün ihaleleri canlı yayında yapacağız. En önemli konulardan birisi de yabancı konusu. Yabancılar bizim kardeşimiz, bugün Türkiye’de yönetenler ensar değil, gelenler de muhacir değil. Türkiye, yolgeçen hanına döndü. Ben büyükşehir belediye başkanı olduğumda endişelenmeyin. Hiçbir caddede, hiçbir sokakta yabancı tabela göremeyeceksiniz, kapı dışarı! Şehrimize, sokaklarımıza sahip çıkacağız. Biz düşenin yanındayız. Elinden tutup kaldırırız, gözü yaşlının gözünün yaşını sileriz. Ancak kevgire dönmüş sınırlardan elini kolunu sallayarak geçip Kocaeli’ye gelenlere müsaade etmeyeceğim. Mutfaklarında evlerinde bizleri dinleyen annelere selam olsun. Düzgün, onurlu çalışan bütün kardeşlerimize selam olsun.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ‘İYİ’ GELECEK

Türkiye’nin masasında kentsel dönüşüm var. Kocaeli’de kentsel dönüşümle ilgili Büyükşehir başkanı 160 bin bağımsız konutun çürük olduğunu söyledi. Eğer bizde vicdan varsa, ahlak varsa biz belediyeye geldiğimizde Kocaeli’yi kentsel dönüşümde 10 yılda yenileyeceğiz. Çocuklar binaların altında kalmayacak inşallah. Bütün Kocaeli bilsin; biz kimseyi mahallesinden sokağından komşusundan ayırmayacağız, kimsenin cebinden para çıkmasına müsaade etmeyeceğiz. Güçlendirilmesi gereken binalar güçlenecek, yıkılması gereken binalar yıkılacak. Ucuz konut üreterek insanları konut sahibi yapacağız. Kocaeli’de bir tane afet koordinasyon merkezi var. Biz Kocaeli’nin 3 bölgesinde afet koordinasyon merkezi kuracağız.

ULAŞIM VE ALTYAPI

Kocaeli’de gelecek odaklı köklü projelerle şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Ulaşım konusunda öncelikle halkın ihtiyaçlarına uygun, günü kurtaran pansuman çözümlerden ziyade, uzun vadeli ve sürdürülebilir projelere odaklanacağız. Hafif raylı sistemleri yaygınlaştıracağız. Kuzey-güney demiryolu projesini de hayata geçirerek ulaşımı daha etkili ve verimli hale getireceğiz. Bu projelerle şehir içi ulaşımı rahatlatacak, trafik sorunlarını azaltacak ve çevre dostu bir ulaşım sistemini teşvik edeceğiz. İzmit’in girişini rahatlatacağız. 3-5 yıllık planlar yaparsak sonuç değişmez. 100 yıllık planlar yapmalıyız. Kocaeli’de birçok ilçemiz denizden faydalanamıyor. Biz deniz ağı oluşturacağız. İnsanlar minimum fiyatla Körfez’den faydalanacak inşallah. Kentin hayali olan bitirilemeyen metro hatlarına odaklanarak, metro çalışmalarını hızlandıracağız. Özellikle Körfez-Kartepe ve Sabiha Gökçen - Gebze Metro Hattı projelerini hızlandırarak, Kocaeli’nin toplu taşıma altyapısını güçlendirecek ve şehir içi ulaşımı daha etkin hale getireceğiz.

TUZLA- DARICA SAHİL YOLU PROJESİ

Tuzla’da tamamlanan sahil yolunun devamını sağlayarak, Tuzla - Bayramoğlu - Darıca arasında kesintisiz devam edecek bir Sahil Yolu Projesi gerçekleştireceğiz. Bu proje ile İstanbul ve Kocaeli sahil şeridini birbirine bağlayarak trafiği rahatlatacağız.

TIR PARKLARI

Kocaeli’nin liman kenti olma özelliğini dikkate alarak, özellikle Derince ve Körfez gibi ilçelerimizde kamuya ait arazilerin rant amaçlı satışını önleyecek, bu alanlarda mahalle içi parklanmaların önüne geçmek için TIR parkları oluşturacağız.

GEBZE BATTI - ÇIKTI PROJESİ

Gebze’deki uzun vadeli sorunları çözmek amacıyla, şehir içlerinden geçen ana ulaşım akslarında battı-çıktılar oluşturarak şehirleri ve insanları birbirinden ayıran bu sorunu ortadan kaldıracağız. Özellikle Anibal Köprüsü ile Shell Köprüleri arasında gerçekleştireceğimiz Battı-Çıktı Kavşaklı Projesi ile Gebze’deki ulaşım sorununu etkili bir şekilde çözecek ve bölgenin yaşam kalitesini artıracağız.

GÖLCÜK BATTI - ÇIKTI PROJESİ

Gölcük’teki uzun vadeli sorunları çözmek amacıyla İYİ Parti belediyeciliğini devreye sokacağız. İskele Yolu ve Donanma Caddesi’nde gerçekleştirilecek Battı-Çıktı Kavşaklı Projesi ile trafik sıkıntısı hafifleyecek, aynı zamanda sosyal donatılarla zenginleştirilerek bölge bir cazibe merkezi haline getirilecek.

DERİNCE VE ROTA LİMANI KAVŞAKLARI

Ülkenin liman yükünü çeken Kocaeli’de, devlet-özel sektör iş birliği ile Derince Limanı ve Rota Limanı’nın bulunduğu alanda kazaların ve trafik sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla kavşak çalışmalarını gerçekleştirerek ulaşımı rahatlatacağız.

KÖRFEZ LİMAN ULAŞIMI

Körfez Limanı’nda, D-100, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlantılar yaparak, ulaşıma yenilikçi bir çözüm getireceğiz. Bu projenin hayata geçirilmesiyle, Körfez Limanı’nın etkin bir şekilde ulaşım ağına entegre olması sağlanacak ve bölgenin lojistik potansiyeli daha etkili bir şekilde kullanılabilecek.

OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLECEK

Kocaeli’de yaşanan artan trafik sorununa bağlı olarak ortaya çıkan otopark sorununu İYİ Parti belediyeciliği ile çözüme kavuşturacağız. İzmit, Karamürsel, Dilovası, Gebze ve Darıca’da planlı bir şekilde katlı otoparklar inşa ederek, çekilmez bir hal alan otopark sorununu ortadan kaldıracağız.

BAŞİSKELE D – 130 KAVŞAK DÜZENLEMESİ

Başiskele’de, daha rahat ve güvenli bir yolculuk için İYİ Parti Belediyeciliği ile D-130 Karayolu’na yeni şeritler, akıllı kavşaklar ve köprüler ekleyerek kentin giriş ve çıkışında trafik sorununu ortadan kaldıracağız. Bu projenin hayata geçirilmesiyle, Başiskele’nin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve sürdürülebilir bir trafik düzeni sağlayacağız.

SOSYAL DESTEKLER, İYİ GELECEK

Kimsenin gözüne sokmadan sosyal belediyecilik nasıl yapılır, İYİ Parti Belediyeciliği ile Kocaeli’den Türkiye’ye göstereceğiz. Devletin imkanlarını ‘önce millet’ diyerek vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanacağız. İnsan kayırmadan tüm Kocaelili hemşerilerimize eşit hizmet götürürken, yardımları da bu doğrultuda ulaştıracağız.

EKMEK 4,60 TL OLACAK

Kocaeli’nin farklı bölgelerinde kar amacı güdülmeden, maliyetine uygun Halk Ekmek fabrikaları kurarak, halka ucuz ekmek imkânı sağlayacağız. Mobil ekiplerle mahalle mahalle dolaşarak satış noktaları oluşturacak, büyük mahallelerde ise 2-3 farklı noktadan ekmek satışı yaparak halkın daha kolay ve ekonomik bir şekilde ekmek temin etmesini sağlayacağız.

SU İNDİRİMİ

İSU, kar amacı güden bir kurum olarak algılanmayacak ve Kocaeli’de yaşayan hemşehrilerimize daha uygun fiyatlarla su kullanımı sağlanacak. Ayrıca, sanayi kuruluşları için ‘gri su’ uygulamasını yaygınlaştırarak suyun daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına destek olacağız. Bu adımlarla, suyun daha adil ve çevre dostu bir şekilde yönetilmesini hedefliyoruz.

EMEKLİYE HER AY 3 BİN 800 TL DESTEK

Emeklilerimiz bizim için çok kıymetli. Kocaeli’nde asgari ücret altında geliri olan emekli vatandaşlarımıza her ay 3 bin 800 TL ayni destek sağlayarak, onların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu destek ile emeklilerimizin daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE 38 BİN 500 TL YARDIM

Yeni evlenen çiftlere destek olmak amacıyla, 38 bin 500 TL ayni yardım (beyaz eşya ya da mobilya) sağlayacağız. Ayrıca, evlenmek isteyen çiftler belediye sosyal tesislerinde düğün yapmak isterlerse, ücretsiz olarak (yer ve hizmet bedeli alınmayacak şekilde) düzenlemelerini sağlayacağız. Bu desteklerle genç çiftlerin evlilik süreçlerini daha ekonomik ve özel kılmayı hedefliyoruz.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA MAAŞ DÜZENLEMESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iştiraklerde çalışan personel maaşları, TÜİK verilerine göre belirlenen 4 kişilik bir ailenin ‘yoksulluk sınırının’ altında olmayacak şekilde düzenlenecek.

200 BİN TL’LİK HİBE

İlk defa iş kuran kadın, genç ve çiftçiye 200 bin TL hibe desteği sağlanacak. Bu destek ile girişimci ruha sahip kadınlar, gençler ve çiftçilerin iş kurma süreçlerini destekleyerek ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz.

HOŞ GELDİN BEBEK DESTEĞİ

Yenidoğan evlatlarımız için uygulanan Hoş Geldin Bebek Projesi’ne ilave olarak, ailelere destek olmak amacıyla 3 ay boyunca asgari ücret kadar ayni yardım sağlanacak.

KARAMÜRSEL VE GEBZE’YE HUZUREVİ

Karamürsel ve Gebze’de de bakıma muhtaç yaşlılarımızı unutmadık. Günümüz teknolojisiyle donatılmış Karamürsel’e ve Gebze’ye Huzurevi inşa ederek, bakıma muhtaç yaşlılarımıza daha iyi hizmet verecek bir tesis oluşturmayı hedefliyoruz.

ÇAYIROVA - GTÜ TELEFERİĞİ

Çayırova ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) arasına teleferik bağlantısı projesini hayata geçireceğiz. Bu proje, öğrencilerin ve şehir sakinlerinin güvenli, hızlı ve etkili bir ulaşım imkanına sahip olmalarını sağlayarak, toplu taşıma sistemini geliştirecek ve şehir içi trafiği rahatlatacak.

MACERA PARKI TELEFERİĞİ

Eskihisar’a değer katacak projelerle şehrimizin sosyal hayatını zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Eskihisar Millet Bahçesi içinde yer alan Eskihisar Macera ve Aksiyon Seyir Terası Projesi’ni ile kente değer katacağız. Seyir Terası’na Macera Parkı Teleferik Projesi’nin ekleyerek, bölgedeki güzellikleri daha yakından keşfetme imkanı sunacağız.

FARABİ - MİLLET TELEFERİĞİ

Farabi - Millet Teleferiği Projesi, Darıca’nın güzelliklerini bir araya getiriyor. Bu projemizle Darıca Farabi Devlet Hastanesi ile Darıca Millet Bahçesi arasında modern ve etkili bir ulaşım sağlayacak teleferik hattı kuruyoruz. Vatandaşlarımız, hastane ile millet bahçesi arasında keyifli bir ulaşım deneyimi yaşayarak şehirlerini keşfetme fırsatı bulacaklar.

KANDIRA VE KARAMÜRSEL KAPALI PAZARYERİ

Karamürsel ve Kandıra ilçelerimizi unutan bir anlayışa karşı, vatandaşlarımız için Kapalı Pazaryerleri oluşturacağız. Bu pazaryerlerinde, ilçelerimizin zengin kültürünü yansıtan yöresel ürün satış noktalarını hayata geçirerek, aynı zamanda bir alışveriş ve lezzet merkezi oluşturmayı planlıyoruz.

İZMİT MARİNA PROJESİ

Kocaeli’nin göz bebeği İzmit, İYİ Parti belediyeciliği ile daha da gelişecek. Sahil şeridinde, İzmit’in cazibe merkezi haline gelecek olan İzmit Marina Projesi ve buna bağlı sosyal tesisler içeren Turizm ve Ticaret Kompleksi Projesi hayata geçireceğiz.

KANDIRA’YA SÜT ENTEGRE MERKEZİ

Kocaeli’nin unutulan ilçesi Kandıra bu makûs talihinde İYİ Parti Belediyeciliği ile kurtulacak. Kandıra’yı hem turizm hem de cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Kandıra’nın en büyük sorunu ve ihtiyaç haline gelen Kandıra Süt Entegre Merkezi’ni inşa ederek, ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyelini güçlendirecek adımlar atmayı planlıyoruz.

HÜNKAR ÇAYIRI MÜZESİ

Şehrimizi daha zengin ve tarihle iç içe bir yer haline getirerek, geçmişimizi geleceğimize taşıyacağız. Osmanlı tarihini yaşatacak ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın hatırasını sürdürerek Hünkar Çayırı’nda Hünkar Çayırı Müzesi’ni hayata geçireceğiz. Bu müze, Osmanlı dönemine ait önemli eserleri sergileyerek ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunacak. Müze ile bağlantılı olarak sosyal donatı alanları inşa ederek, hem kültür turizmini destekleyecek hem de şehir halkının tarihle iç içe bir yaşam sürmelerine katkıda bulunacağız.

DİLOVASI KENT MEYDANI

Dilovası Kent Meydanı Projesi ile şehrimizi daha aktif, sosyal ve yaşanabilir bir noktaya taşıyacağız. Yeniden düzenlenecek meydanımızda, etkinlikler, konserler, gösteriler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek şehrimizin sosyal hayatını zenginleştirecek bir alan oluşturmayı hedefliyoruz.

ÇAYIROVA KENT MEYDANI

Çayırova Kent Meydanı Projesi ile halkımızın nefes alacağı, sosyal bir alan inşa edeceğiz. Meydan, açık hava etkinlikleri, dinlenme alanları ve sosyal aktiviteler için uygun bir ortam sunarak, şehir sakinlerinin günlük yaşamlarından keyif almalarını sağlayacak.

GEBZE AKSİYON PARKI

Gebze’yi sosyal bir nefes alma noktası yapmak amacıyla Gaziler Dağı ve Beylik Dağı mesire alanlarında spor tesisleri, sosyal alanların içinde bulunduğu Gebze Aksiyon Parkı Projesi’ni hayata geçireceğiz.

BALLIKAYA SEYİR TERASI

Gebze’nin doğa harikası olan Ballıkaya’nın dokusunu bozmadan, insanların buradan istifade edebileceği Ballıkaya Seyir Terası Projesi’ni hayata geçireceğiz. Bu proje kapsamında, seyir terası yanında Tırmanma Parkı ve sosyal donatı alanları oluşturarak, bölgeyi ziyaret edenlere doğa ile iç içe keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyoruz.

7/24 KONGRE MERKEZİ

Darıca Millet Bahçesi’nde hayata geçireceğimiz 7/24 Kongre Merkezi Projesi ile büyük bir aile gibi bir araya geleceğimiz geniş salonumuz, konferanslar, konserler ve özel etkinlikler için 2.000 kişilik kapasitesiyle şehrimize unutulmaz anlar yaşatacağız. Aynı zamanda kongre merkezinde, vatandaşlarımızın yararlanabileceği 7/24 açık Kütüphane ile hizmet verecek ve şehir sakinlerinin kültürel gelişimine katkıda bulunacağız.

KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMA PROJELERİ

Özellikle kadınların daha fazla istihdam edildiği sektörlere yönelik teşvikler ve eğitim programları oluşturarak, iş sahasındaki eşitsizlikleri azaltmayı hedefliyoruz. Bu adımlarla kadınları güçlendirecek, iş hayatında daha fazla fırsat eşitliği sağlayacak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunacağız.

KADIN EĞİTİM MERKEZLERİ

2023 verilerine göre Kocaeli’de okur-yazarlığı olmayan toplam 38 bin 30 kişi bulunmaktadır. Bu sayının 32 bin 689’u kadın, 5 bin 341’i erkek. Kadınlar için özel olarak okur-yazarlık kursları açarak, eğitimde cinsiyet eşitsizliğini azaltmayı ve kadınların bireysel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

EVDEN ÇALIŞMA İMKANLARI

Kadınların evden çalışma imkanlarını artırmak amacıyla destekleyici politikalar ve altyapı çalışmalarını yaparak, evde çalışma imkanı olan kadınların aile bütçesine katkıda bulunmalarını teşvik edeceğiz. Bu çerçevede, esnek çalışma modellerini destekleyen düzenlemeler yaparak kadınların iş hayatında daha aktif rol alabilmelerine olanak sağlayacağız.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE

Şiddetle mücadelede etkili bir rol oynamak adına güçlü bir bilinçlendirme kampanyası başlatıyoruz ve kadın sığınma evleri inşa edeceğiz. Şiddete maruz kalan kadınları korumak, desteklemek ve toplumda farkındalığı artırmak amacıyla başlattığımız kampanya ve sığınma evi inşaatları ile kadınların güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamayı hedefliyoruz.

ÇOCUK BAKIM MERKEZLERİ

Çalışan annelerin iş hayatını ve aile yaşamlarını dengeleyebilmeleri Çocuk Bakım Merkezleri oluşturacağız. Bu merkezler, annelerin çocuklarını güvenli bir ortamda bırakabilmelerini sağlayacak ve iş hayatında daha aktif bir şekilde yer almalarına destek olacak.

ÇOCUK KÖYÜ PROJESİ

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe hazırlamak amacıyla Kocaeli’nin 12 ilçesinde Çocuk Köyü kuracağız. Bu proje ile çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almasını sağlayacak, onları topluma daha bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

7/24 KREŞ UYGULAMASI

Kocaeli’nin tüm ilçelerinde en az bir adet 7/24 Kreş hizmeti sunulan merkez kuracağız. Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan personellerimiz için bu kreşler ücretsiz olarak hizmet verecek.

‘KARDEŞLİK KÖPRÜLERİ’ KURULACAK

Kocaeli’ne değer katan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile sürekli iş birliği içerisinde olacak, STK’ların talepleri doğrultusunda ‘kardeşlik köprüleri’ kurarak, memleketlerinden gelen iş ve taleplere destek olacağız. STK’larla iş birliği içinde hareket ederek, toplumun çeşitli ihtiyaçlarına daha etkili ve duyarlı bir şekilde yanıt vermeyi hedefliyoruz.

İBADETHANE VE OKULLARA DESTEK PERSONELİ

Her mahallede bir personelin ibadethanelere, bir personelin de okullara atanarak temizlik ve hijyen konusunda yardımcı olması için düzenleme yapılacak.

HAYVAN BAKIM MERKEZLERİ

Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezleri 12 ilçeye yayılacak. Mevcut barınaklar iyileştirilecek ve sokaklarda başıboş ve bakımsız hayvanların bırakılmasına engel olunacak. Aileler ve çocuklar sokaklara güvenle çıkarken, aç ve sağlıksız hayvanların sokaklarda kalmaması için çaba gösterilecek. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesini kolaylaştırmak, özendirmek ve teşvik etmek adına çalışmalar yürütülecek.

EĞİTİME VE GENÇLİĞE ‘İYİ’ GELECEK

Kocaeli’de ‘İYİ Parti Belediyeciliği’ ile eğitimde yeni bir dönem başlayacak. Öğrencilerimizi başarıya teşvik ederken, başarıyı da ödüllendireceğiz. Mevcut Bilgi Evleri, Akademi Liseler ve KOMEK’lerin işleyişini güncelleyerek, dijital gençlik merkezlerinin sayısını arttıracağız. Ayrıca, Bilişim Vadisi ile iş birliği içerisinde çalışarak eğitim alanında daha güçlü bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Üniversitede okuyan 15 bin öğrencimize burs vereceğiz. Ayrıca Kocaeli’de okuyan öğrencilerimizin memleketlerinden Kocaeli’ye dönüş ücretlerini de biz karşılayacağız. Öğrencilerimize aylık 2 bin 500 TL öğretim desteği sağlayarak, eğitim hayatlarını finansal olarak desteklemeyi hedefliyoruz.

İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Kocaeli’de bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan bir destek programı ile eğitim sürecindeki tüm öğrencileri düşünüyoruz. Program kapsamında her yıl 15 bin öğrencinin eğitim hayatlarına katkı sağlayarak, öğrencilere aylık bin 500 TL eğitim desteği sunacağız.

KOCAELİ SPORLA BULUŞACAK

Kocaeli’nin muhteşem doğasına sahip sahillerini birer yaşam alanına dönüştürmek ve herkesin rahatça yürüyebileceği lokasyonlar haline getirmek için çalışmalar yapacağız. Kağıtspor’un tüm Kocaeli’ye hizmet vermesi sağlanacak, tesis olanakları arttırılacak. İlçe belediyeler ile birlikte yürütülecek çalışma ile mahalli spor tesislerinin sayısı arttırılacak. İlimizde bulunan tüm amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek sağlanacak.

SPOR KÖYLERİ

Kocaeli’de üç farklı bölgede kuracağımız Spor Köyleri Projeleri ile gençlere, sporculara, kadınlara ve her yaştan spor yapmak isteyen vatandaşlara belediyemiz tarafından ücreti karşılanan eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı sunuyoruz.

YENİ SPOR TESİSLERİ

Kocaeli’yi spor kenti yapmak amacıyla öncelikle Körfez ve Gebze başta olmak üzere çeşitli spor kompleksleri inşa edeceğiz. Çocuklarımızın beton zeminler üzerinde değil, futbol sahalarında spor yapabileceği bir Kocaeli’yi hedefliyoruz. Bu sayede spor, kentimizin vazgeçilmez bir özelliği haline gelecek ve gençlerimiz sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olacaklar.

DOĞA SPORLARI EĞİTİM MERKEZİ

Doğa Sporları Eğitim Merkezi Projesi ile şehir sakinlerimizi doğa ile iç içe, aktif bir yaşam tarzını benimsemeye teşvik edecek ve spor kültürünü yaygınlaştıracağız. Bu projede, doğayla iç içe konaklamayı teşvik etmek amacıyla çadır ve karavan kamp alanları oluşturarak şehir sakinlerimize alternatif bir tatil deneyimi sunacağız. Ayrıca, doğa sporları simülasyon merkezi ile sporcularımıza güvenli bir ortamda eğitim imkanı sağlayacak ve farklı doğa koşullarında deneyim kazanmalarını destekleyeceğiz.

KOCAELİ’YE ‘İYİ’ YATIRIMLAR

İYİ Parti belediyeciliği ile birlikte, Kocaeli’nin cazibe merkezi olmasını sağlamak için çeşitli sektörleri kucaklayan ve halkın yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, sanayi, turizm, eğitim, kültür ve çevre alanlarında stratejik planlamalar yaparak, kenti daha dinamik ve çekici hale getireceğiz. Ekonomiyi güçlendirecek ve iş imkanları yaratacak makro projelerle Kocaeli’yi Türkiye’nin yatırım merkezi haline getireceğiz.

ÜRETEN ŞEHİR

Tarımı ve sanayiyi, büyük küçük her üretici için engel değil, çözüm üreten bir yönetim anlayışı ile yönlendireceğiz. Üreten kent modeli oluşturarak, tarım ve sanayi sektörlerini destekleyecek, üreticilere sağlam bir altyapı ve teşvik sağlayarak kalkınmayı hedefleyeceğiz.