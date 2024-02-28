Yahyakaptan şampi…

SUBAŞI KUTLADI
Besim Subaşı, kulübün kurucusu ve antrenörü olarak “Yıldız erkek takımımı gönülden kutluyorum, bizim için her maç çok zor ama takımımız 2-0 geride de olsa sonuna kadar mücadele ederek kazanılması gerektiğini benliğine yerleştirerek maçları kazanmasını bildi. 2 maç sonra Allah’ın izniyle kupaya ulaşma hayalini hep sıcak tutuyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.