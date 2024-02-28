Yahyakaptan şampi…

SUBAŞI KUTLADI

Besim Subaşı, kulübün kurucusu ve antrenörü olarak “Yıldız erkek takımımı gönülden kutluyorum, bizim için her maç çok zor ama takımımız 2-0 geride de olsa sonuna kadar mücadele ederek kazanılması gerektiğini benliğine yerleştirerek maçları kazanmasını bildi. 2 maç sonra Allah’ın izniyle kupaya ulaşma hayalini hep sıcak tutuyoruz” dedi.