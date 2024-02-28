Körfez’de Sultanlar bitmez

8 ORTAOKULDAN 100 SPORCU

Yıldız Kızlar Ortaokullar Arası Voleybol Turnuvası’nda Körfez ilçede eğitim veren 8 ortaokuldan 100’ü aşkın sporcu filede mücadele edecek. Turnuva Emlak Konut İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda yapılacak. 2 Hafta sürecek turnuva sonunda dereceye giren takımlara düzenlenecek törenle Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından kupa ve sporculara da madalyaları verilecek.

TURNUVAYA KATILAN TAKIMLAR:

Atatürk Ortaokulu

İGSAŞ Ortaokulu

Petkim Ortaokulu

Barbaros İmam Hatip O. O.

Emlak Konut Körfezkent O.O.

Özel Körfezim O.O.

Yeşil Vadi Koleji O.O.

Yönder Okulları O.O.