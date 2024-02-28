Körfez’de Sultanlar bitmez

8 ORTAOKULDAN 100 SPORCU
Yıldız Kızlar Ortaokullar Arası Voleybol Turnuvası’nda Körfez ilçede eğitim veren 8 ortaokuldan 100’ü aşkın sporcu filede mücadele edecek. Turnuva Emlak Konut İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda yapılacak. 2 Hafta sürecek turnuva sonunda dereceye giren takımlara düzenlenecek törenle Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından kupa ve sporculara da madalyaları verilecek.
TURNUVAYA KATILAN TAKIMLAR:
Atatürk Ortaokulu
İGSAŞ Ortaokulu
Petkim Ortaokulu
Barbaros İmam Hatip O. O.
Emlak Konut Körfezkent O.O.
Özel Körfezim O.O.
Yeşil Vadi Koleji O.O.
Yönder Okulları O.O.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.