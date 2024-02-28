Salla: “Çocuklarımız haklı gurur yaşatıyor”

Kocaeli Basket Spor Kulübü Başkanı eski milli badmintoncumuz Mevlüt Salla, kız ve erkek U16 takımlarının Marmara bölge şampiyonluklarıyla ilgili “Kız ve erkek takımlarımız Marmara Bölgesi kırmızı grubunda başarıyla mücadele etti. Kızlarımız Edirne’de erkek sporcularımız ise ilimizde gruplarında şampiyon olarak bizlere ve ilimiz basketbol camiasına haklı bir gurur yaşattı. Erkek takımımız ise kendi şehrimizde kendi seyircimiz önünde grup maçlarını yaptı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçlar sonunda onlar da şampiyon olarak Anadolu Şampiyonasına gitme vizesini aldılar. Genç sporcularımızın elde ettikleri başarılar ilimizin basketboldaki başarısını ve yerini gösteriyor” dedi.
DURU AYŞE MİLLİ TAKIM’DA
Kocaeli Basket Kulübü’nden yetişen çok sayıda kadın ve erkek basketbolcular, üst liglerde forma giyiyorlar. Kulüp en son Milli Takım Alt Yapı U14 Takımı aday kadrosuna kampına Duru Ayşe Uçar adlı sporcuyla gurur duyuyor. Bu arada, Kocaeli Basket Spor Kulübü U18 takımları ise 4-8 Mart 2024 tarihlerinde kız takımı Yalova’da, erkek takımı da Kırklareli’de yapılacak Marmara Bölge Şampiyonası gruplarında zorlu maçlara çıkacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.