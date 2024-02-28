İzmit Belediyesi, 1 Mart Üsküdar Vapuru Faciasında yaşamını yitirenleri anacak

66 yıl önce İzmit Vapur İskelesinden hareket ettikten kısa süre sonra aniden fırtınaya yakalanarak batan 72 No’lu Üsküdar Vapurunda bulunan çoğunluğu Sanat Okulu ve İzmit Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu 392 kişi hayatını kaybetti. İzmit Belediyesi de her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mart 1958 tarihindeki Türkiye’nin en büyük sivil deniz kazasında hayatını kaybedenler için anma programı düzenleyecek.

DENİZE KARANFİL BIRAKILACAK

İzmit Belediyesi, İZLİDER (İzmit Lisesi Mezunları Derneği) ve İZSANDER (İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği) ortaklığında düzenlenecek olan anma töreni 1 Mart Cuma günü saat 11.00’de İzmit Vapur İskelesinde gerçekleşecek. Törenin ardından denize karanfil ve çelenk bırakılacak.