GEBKİM OSB istihdama yaptığı katkıyı artırmayı hedefliyor

Türkiye’nin ilk Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi GEBKİM, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük kariyer fuarına Altın Sponsor olarak destek verdi. Yerel istihdama katkısını her geçen gün artırmayı hedefleyen GEBKİM, hem OSB ve GEBTEK hem de GEBKİM Vakfı ve GEBKİM MTAL ile katıldığı fuarda gençlerden yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen “Yetenek Her Yerde” temasıyla 2019’da başlayan bölgesel kariyer fuarlarının sonuncusu Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOUKAGEM) koordinasyonunda yürütülen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), 26-27 Şubat 2024 tarihlerinde 15 üniversitenin paydaşlığında gerçekleşti. Katılımcı kurumlar ve işletmelere nitelikli insan kaynağı sağlamayı hedefleyen fuar, bu yıl da üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Türkiye’nin en büyük kariyer fuarı olan MARMARAKAF, ülkemizin ilk kimya ihtisas OSB’si olarak Kocaeli’nin sanayi ekosistemindeki yerini günden güne güçlendiren GEBKİM’in Altın Sponsorluğunda gerçekleştirildi. Sektör liderlerini ve geleceğin profesyonellerini buluşturan etkinlikte GEBKİM OSB ile GEBKİM Vakfı ve GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi stantları katılımcıların uğrak noktaları oldu. GEBKİM’in stantlarını ziyaret eden katılımcılar, sektöre dair son gelişmeler hakkında bilgi alırken staj ve yeni kariyer olanaklarını yakından inceleme şansı yakaladı. GEBKİM OSB’de faaliyetlerini sürdüren çok sayıda firma da Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli etkinlikte yerlerini alarak gençlerle buluştular.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, düzenlenen törende, eğitime ve gençlere olan katkıları ile MARMARAKAF’a verdikleri destekten dolayı GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı’ya,bir teşekkür plaketi takdim etti.

MARMARAKAF ile yerel istihdama daha fazla katkı sağlamak istediklerini belirten GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, şunları söyledi; “GEBKİM’li sanayiciler olarak kimya sektörümüzün ve ülkemiz ekonomisinin geleceğinin şekillenmesinde eğitimin çok önemli bir rol üstlendiğinin bilincindeyiz. Gençlerimize günümüz koşullarının gerektirdiği bilgi, donanım ve yetenekleri kazandıran bir eğitim anlayışı ile ilerleme kaydedebileceğimize inanıyoruz. GEBKİM olarak Kocaeli’nin sanayi ekosistemine, üretim, ihracat ve istihdamına yaptığımız katkıyı ilerleyen dönemde daha da artırmak hedefindeyiz. GEBKİM Vakfımızın eğitime kazandırdığı GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, nitelikli mesleki eğitimde örnek bir okul haline geldi. Diğer taraftan Yeşil Mutabakat, dijitalleşme, uluslararası mevzuatlara uyum gibi konularda firmalarımıza rehberlik etmek amacıyla kurduğumuz GEBTEK Teknoloji Geliştirme Merkezi, bölgesel istihdamı güçlendirmek için de çalışmalarına devam ediyor. Tüm bunları yan yana koyduğumuzda eğitim ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi kadar yerel istihdama verdiğimiz katkıyı da ileriye taşımak istiyoruz. Türkiye’nin en büyük kariyer fuarı olan MARMARAKAF’ı desteklemekten ve böylesine önemli bir etkinliğin paydaşlarından biri olmaktan dolayı çok mutluyuz. GEBKİM’de faaliyet gösteren birçok firmamız bizimle birlikte fuarda yer aldı. Gençlerle bir arada olmak, onları dinlemek ve kariyer yolculuklarına destek olmak bizim açımızdan önemliydi. Geleceğimiz olan gençlerin çok sayıda sektör profesyoneli ile buluştuğu etkinlik, yarınlara dair vizyon açıcı bir etki de ortaya koydu. Fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”