Körfez su sporlarının merkezi oluyor

SPOR DİNAMİKLERİ ÇALIŞIYOR

Kocaeli’nin spor dinamikleri tarafından ülke sporunun gelişimine, sporcu sayısının artmasına, spor tesislerinin gelişmesine ve tüm bunların ötesinde Sporun Başkenti Kocaeli’nin planlı şekilde büyümesi amacıyla spor şurası düzenlenmişti. Şuranın sonucunda Kocaeli’nde gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar planlandı ve gerekli adımlar atılmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehri denizle bütünleştirme vizyonunu sıkça dile getirerek İzmit Körfezi’ni uluslararası su sporları yarışmalarına ev sahipliği yapacak bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor ve su sporlarını Kocaeli genelinde yaygınlaştırmaya önem veriyor. Büyükşehir, Kocaeli'nin su sporlarında daha profesyonel bir konuma gelmesi için, Karşıyaka Su Sporları Merkezi'ni şehre kazandıracak.

ULUSLARARASI VASIFLARA UYGUN

Büyükşehir Belediyesi’nin yarışlara ev sahipliği yapacak yeterlilikte, uluslararası vasıflara uygun bir su sporları tesisini Kocaeli'ne kazandıracak olması Sporun Başkenti Kocaeli imajına dev katkı sağlayacak. İnşa edilecek su sporları tesisiyle birçok yelken sporcusu tüm yıl boyunca çalışabileceği gibi yurt dışından kamp için gelecek sporcular ile birlikte antrenman yapma fırsatına da sahip olacak.

KARŞIYAKA SU SPORLARI MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Su Sporları Tesisinin Karşıyaka sahiline yapılması planlandı. Gerek ulaşımın kolay olması gerekse teknik donanımıyla Türkiye’de örnek olacak Karşıyaka Su Sporları Merkezi, yelken ve deniz küreği sporları için hazırlanıyor. Su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim, antrenman ve çalışma sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar yelken ve kayık depolama alanları da yer alıyor.

TÜRK YELKEN SPORUNUN ULUSLARARASI ALANDAKİ GÜCÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 01- 08 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı bu muhteşem etkinlik, Türk Yelken sporunun uluslararası alandaki gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serecek. Şampiyona Başkan Büyükakın’ın çok önem verdiği yelken sınıfının ülkemizde yaygınlaştırılması, gençlerin özendirilmesi ve spor turizminin Kocaeli’nde desteklenmesi açısından önemli bir organizasyon olacak. Bu çabaların bir sonucu olarak Gençler Dünya Şampiyonası’nın Kocaeli'nde düzenlenecek olmasının yanı sıra şehrin su sporları alanındaki yatırımları dünya standartlarının üzerine çıkarak, hizmet çıtasını en yükseğe taşımış olacak.

YELKEN SPORUNUN DÜNYA ÇAPINDAKİ BAŞARISI

Başkan Büyükakın, bu olağanüstü organizasyonun ülkemiz için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Başkan Büyükakın, “Dünya Şampiyonası’nın ülkemizde gerçekleşecek olması bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Bu organizasyon, ülkemizin uluslararası alandaki prestijini artıracak ve Türk Yelken sporunun dünya çapındaki başarısını tüm dünyaya gösterecek” dedi.

ŞAMPİYONADA ALINACAK BAŞARILAR

Büyükşehir, bu prestijli etkinlikte uluslararası alanda Türkiye’nin adını en iyi şekilde temsil etmek için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu şampiyonada alınacak başarılar, Türk Yelken sporunun uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendirecek. 470 Gençler Dünya Şampiyonası, yelken sporunun heyecan verici atmosferini ve mücadele ruhunu Kocaeli’nin eşsiz güzellikleriyle birleştirecek. Sporseverler, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli etkinlik için sabırsızlıkla bekliyorlar.

OLİMPİK SINIFA GEÇİŞ ÖZELLİĞİ OLAN ŞAMPİYONA

Bir kadın ve bir erkekten oluşan ekipli tekne ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yarışacak olan ve olimpik sınıflar içerisindeki en teknik sınıf olarak bilenen 470 Olimpik sınıfının gelişim sınıfı olan 470 Gençler sınıfı, olimpik sınıfa geçiş özelliği taşıdığından 470 Gençler Dünya Şampiyonası dünya yelkenciliğinin son derece yakından takip ettiği ve katılım oranının yüksek olduğu bir şampiyonadır.