2-2 berabere biten Keçiörengücü maçının ardından Kocaelispor PFDK’ya sevk edildi. PFDK’dan şu şekilde açıklama yapıldı: Kocaelispor Kulübü’nün, 25.02. 2024 tarihinde oynanan, Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." Öte yandan aynı durumdan Keçiörengücü de nasibini aldı. Ankara temsilcisi, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.
- Spor
Kocaelispor PFDK’ya sevk edildi
Geçtiğimiz hafta pazar günü oynanan Keçiören- Kocaelispor maçının ardından temsilcimiz, Çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.