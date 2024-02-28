2-2 berabere biten Keçiörengücü maçının ardından Kocaelispor PFDK’ya sevk edildi. PFDK’dan şu şekilde açıklama yapıldı: Kocaelispor Kulübü’nün, 25.02. 2024 tarihinde oynanan, Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." Öte yandan aynı durumdan Keçiörengücü de nasibini aldı. Ankara temsilcisi, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.