Erzurum kontenjanı belirlendi

DEPLASMAN TAKIMIYIZ

Kocaelispor deplasman açısından Türkiye’nin en şanslı kulüpleri arasında yer alıyor. Çünkü Yeşil - Siyahlı taraftarlar hiç bir deplasmanda takımlarını yalnız bırakmıyor. Cumartesi günü oynanacak olan Erzurumspor FK maçında da temsilimiz yalnız kalmayacak. 500 kişilik misafir seyirci kontenjanı belirlendi. Sevdasının peşindeki 500 taraftarımız, Erzurum’da takımının yanında olabilecek.