Erzurum kontenjanı belirlendi

DEPLASMAN TAKIMIYIZ
Kocaelispor deplasman açısından Türkiye’nin en şanslı kulüpleri arasında yer alıyor. Çünkü Yeşil - Siyahlı taraftarlar hiç bir deplasmanda takımlarını yalnız bırakmıyor. Cumartesi günü oynanacak olan Erzurumspor FK maçında da temsilimiz yalnız kalmayacak. 500 kişilik misafir seyirci kontenjanı belirlendi. Sevdasının peşindeki 500 taraftarımız, Erzurum’da takımının yanında olabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.