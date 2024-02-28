- Spor

Erzurum kontenjanı belirlendi

Kocaelispor, cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile mücadele edecek. Temsilcimizde, misafir seyirci kontenjanı belirlendi. Kocaelispor’a 500 kişilik seyirci kontenjanı ayrıldı

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Erzurum kontenjanı belirlendi mask

DEPLASMAN TAKIMIYIZ

Kocaelispor deplasman açısından Türkiye’nin en şanslı kulüpleri arasında yer alıyor. Çünkü Yeşil - Siyahlı taraftarlar hiç bir deplasmanda takımlarını yalnız bırakmıyor. Cumartesi günü oynanacak olan Erzurumspor FK maçında da temsilimiz yalnız kalmayacak. 500 kişilik misafir seyirci kontenjanı belirlendi. Sevdasının peşindeki 500 taraftarımız, Erzurum’da takımının yanında olabilecek.
# türkiye, Kocaelispor

28 Şub 2024 - 15:20 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.990.727 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL