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Emir: “10 maç var önümüze bakacağız”

Kocaelispor’un başarılı, genç oyuncusu Emir Ortakaya, Keçiörengücü maçını değerlendirdi. Ortakaya, “Elimizden gelen performansı verdik. 10 maç var… Önümüze bakacağız.” dedi

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Emir: “10 maç var önümüze bakacağız” mask
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BU YOLDA HERKES PUAN KAYBEDECEK

Emir: "Zor bir maçtı. Hoca değişimi oldu. Yeni bir sisteme adapte olmaya çalışıyoruz. Biliyoruz, iyi oynayamadık ama elimizden gelen performansı verdik. 10 maç var… Önümüze bakacağız… Göztepe, İzmit’e gelecek. Bu yolda Eyüp de dahil herkes puan kaybedecek. Daha çok çalışmaktan başka çaremiz yok.

FIRSAT KİME GELİRSE EN İYİSİNİ YAPACAK

Şanlıurfa maçında sakatlık yaşamıştım. Tehlikeli bir pozisyondu. Gerçekten ucuz atlattım diyebilirim.  Şükürler olsun önemli bir sorun çıkmadı. Ayağımdaki ödem devam ediyor. Keçiörengücü maçında çok ağrım olmadı ve elimden geleni yaptım. Oynayarak tecrübe kazanacağız. Bugün Haşim oynadı, yarın Burak ve Yusuf abi, diğer gün ben… Kime fırsat gelirse bunu en iyi şekilde sahaya yansıtacak.  

ONLARI ÜZDÜK FARKINDAYIZ

“Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Biz de onlara layık performans ortaya koymaya çalışıyoruz. Keçiörengücü maçında onları üzdük, farkındayız. Ancak onlar bizim arkamızda durmaya, bizi desteklemeye devam etmesi lazım. Bizler de inşallah beklenen performansı sahaya yansıtıp 14 yıllık hasreti bitireceğiz” diye konuştu.
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28 Şub 2024 - 15:21 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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