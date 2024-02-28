Futbolda en çok duraklamanın oynadığı ligler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yayınladığı son raporda dünya çapında 71 lig için kart ile faul sayılarının ortalamalarıyla maçlarda verilen oynanmamış sürelerin ortalamasını paylaştı.

Maç başına çıkan kırmızı kartta Bolivya Ligi 0.61 ile zirve yer alırken, yapılan faullerde Brezilya Seri B 30.34 ile maç başına en çok faul düdüğünü çaldığı lig oldu.

71 lig arasında en fazla oynanmamış süre Katar'da verildi. Yıldızlar Ligi'nde 130 maçın ortalaması için 13:49 dakika dikkat çekti. Listenin zirvesinde yer alan Katar'ı Suudi Pro Lig 285 maç ve 13:48 ile takip etti.

AVRUPA'DA TÜRKİYE 1. SIRADA

Listenin ilk 8 sırasını Güney Amerika ile Arap ülkeri kaplarken Türkiye 1. Lig'i 9. sırada Avrupa'nın en çok duraksayan ligi olarak dikkat çekiyor. Maç başına 25.74 faulün verildiği ligde ortalama 11:05 oynanamış süre karşılaşmaların sonuna ekleniyor.

Trendyol 1. Lig'i Avrupa listesinde İngiltere Premier Lig takip ederken 3. sırada Trednyol Süper Lig takip etti.

İşte CIES'in raporuna göre Avrupa'da maç başına uzatma süreleri:

1- 1. Lig / Türkiye / 11:05 dakika

2- Premier Lig / İngiltere / 11 dakika

3- Süper Lig / Türkiye / 10:49 dakika

4- 1. Lig / İngiltere / 10:31 dakika

5- 2. Lig / İngiltere / 10:17 dakika

6- Primeira Liga / Portekiz / 10:17 dakika

7- La Liga / İspanya / 09:45 dakika

Kaynak: SÖZCÜ