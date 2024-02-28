Gölcük'te 7516 m² tarla (1/4 hissesi) icradan satılıktır(çoklu satış)

T.C.GÖLCÜK İCRA DAİRESİ

2023/417 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/417 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ESKİ FERHADİYE Mahalle/Köy, 117 Ada, 1 Parsel, TAŞINMAZIN 1/4 HİSSESİ SATIL ...

Adresi : Gölcük İlçesi, Eski Ferhadiye Mahallesi, 117 Ada 1 Parsel Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 7.516,78 m2

İmar Durumu :Gölcük Belediyesi 1/25000 ölçekli imar planında kırsal konut alanında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 939.597,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ESKİ FERHADİYE Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 121 Ada, 1 Parsel, TAŞINMAZIN 1/ ...

Adresi : Gölcük İlçesi, Eski Ferhadiye Mahallesi, 121 Ada 1 Parsel Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 8.049,89 m2

İmar Durumu : Gölcük Belediyesi 1/25000 ölçekli imar planında kırsal konut alanında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.509.354,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:35

26/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.