İzmit'te 985 m² tarla mahkemeden satılıktır

T.C.KOCAELİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/74 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/74 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Durhasan mahallesi, 7097 ada 2 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili dikili bir ürün yoktur, bölgeye özgü her türlü ürün yetiştirilebilir, düz bir arazi yapısına sahiptir, üzerinden enerji nakil hattı geçmektedir.

Yüzölçümü : 985,72 m2

İmar Durumu: Meskun mahal alanı dışında ve mutlak tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 502.732,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tek lehine irtifak hakkı ve Karayoları Genel Müdürlüğünün Kamulaştırma Kananunun 31/b maddesi gereğince hisseye yönelik şerh vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:04

25/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.