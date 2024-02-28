İzmit'te 3+1 110 m² daire (3/8 hissesi) icradan satılıktır

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2020/94937 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/94937 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.HATİP Mahalle/Köy, 2124 Ada, 2 Parsel, 4 Nolu Bağımsız BölümTaşınmaz yerleşim olarak Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kuruçeşme Fatih Mahallesi, Barış Caddesi, Dış KapıNo: 63, A1 Blok, A girişi, Kat: 2, D: 4 posta adresinde yer almaktadır. Taşınmaz meskûn mahalde konumlu olup çevresinde yoğun olarak konut yapılaşmalar bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşıma güzergâhı olan D100 Karayoluna yakın konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır. Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ş.Hatip Mahallesi, 2124 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde betonarme karkas olarak inşa edilmiş 3 adet blok yer almaktadır.Değerleme konusu bağımsız bölümün bulunduğu A1 blok parselin kuzeyindeki bloktur. A1 Blok, bodrum kat +zemin kat + 3 normal kat + ilave kat olmak üzere toplam 6 katlı olarak inşa edilmiştir. Ana yapıda bir tane giriş olup bina girişi bodrum kat seviyesinden ve güneydoğu cepheden verilmiştir. Bina doğalgazlı kombi ile ısınmaktadır. Kıymet takdiri istenen 4 no.lu bağımsız bölüm, binanın A giriş cephesine göre ön cephede ve 2.normal katta konumludur. Söz konusu bağımsız bölüm mimari projesine göre; antre, salon, mutfak, 3 adet oda, 1 adet banyo, 2 adet balkon ve 1 adet wc plan tertibinde net 110,60 m2, brüt 125,00 m2 alanlıdır. Bağımsız bölümün içerisine girilememiş olup dışarıdan yapılan incelemesine göre dış kapısı çelik kapı, pencere doğramaları PVC malzemeden mamul olup çift camlıdır. Bilirkişi Raporunu ve Satış Şartnamesini inceleyiniz.

Başkaca lüzumlu izahat : Tüm taşınmaz satılmayacak, taşınmaz üzerindeki borçluya ait 3/8 oranındaki hisse satışı yapılacaktır.

Adresi : Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kuruçeşme Fatih Mahallesi, Barış Caddesi, No:63, A1 Blok, A Girişi, Kat:2, Daire:4 Adresinde Yer Almaktadır. İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 125 m2

Arsa Payı : 85/3976

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 644.531,25 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidatta olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 14:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 14:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:08

19/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.