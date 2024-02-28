Demokrat Parti adaylarını açıkladı!

İLÇE İLÇE ADAYLAR...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Şamil Devrim
Başiskele Belediye Başkan Adayı Selma Dirim Sucu
Gölcük Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaan Sur
Karamürsel Belediye Başkan Adayı Aynur Kurt
Kartepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Cengiz
Kandıra Halil İbrahim Nazlıgül
Derince Belediye Başkan Adayı Hülya Uluzman
Körfez Belediye Başkan Adayı Veli Yıldız
Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Tekin
Gebze Belediye Başkan Adayı Murat Öngelen
Darıca Belediye Başkan Adayı Selim Akgöz
Çayırova Belediye Başkan Adayı Ahmet Albayrak oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.