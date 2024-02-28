- Siyaset

Demokrat Parti adaylarını açıkladı!

Demokrat Parti Kocaeli adayları belli oldu. 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday belirleme işlemleri siyasi partilerde hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Demokrat Parti'de adaylarını açıkladı.

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Demokrat Parti adaylarını açıkladı! mask

İLÇE İLÇE ADAYLAR...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Şamil Devrim

Başiskele Belediye Başkan Adayı Selma Dirim Sucu

Gölcük Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaan Sur

 Karamürsel Belediye Başkan Adayı Aynur Kurt

Kartepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Cengiz

Kandıra Halil İbrahim Nazlıgül

Derince Belediye Başkan Adayı Hülya Uluzman

Körfez Belediye Başkan Adayı Veli Yıldız

Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Tekin

Gebze Belediye Başkan Adayı Murat Öngelen

Darıca Belediye Başkan Adayı Selim Akgöz

Çayırova Belediye Başkan Adayı Ahmet Albayrak oldu
# Demokrat Parti, oldu, ilçe, Darıca, Dilovası, Başiskele

28 Şub 2024 - 16:04 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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