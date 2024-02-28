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Mustafa Türel’den Türk Metal’e taziye ziyareti

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, bir süre önce genel başkan Pevrul Kavlak’ın vefatı dolayısı ile sendikanın Gebze şubesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Mustafa Türel’den Türk Metal’e taziye ziyareti
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Şube Başkanı Mustafa Teke ile bir süre sohbet eden Türel, Kavlak’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Türk Metal Sendikasının köklü bir sendika olduğunu, bölgemizde de güçlü bir üye kitlesi olduğunu söyleyen Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, çalışmalarında başarılar diledi.

Türk Metal Sendikası Gebze Şube Başkanı Mustafa Teke de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Mustafa Türel ve beraberindekilere teşekkür etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Gebze ve bölgenin sorunları ile ilgili çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Mustafa Türel ayrıca seçim çalışmaları ile ilgili de katılımcılara bilgi verdi. Türel’in ziyaretine Saadet Partisi Gebze İlce Başkanı Erkan Vural ve partililer de eşlik etti.
# TÜRK, seçim, ifade

28 Şub 2024 - 16:09 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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