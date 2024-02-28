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16'ncı günde acı haber! Cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu

Sakarya’da, eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyledikten sonra kaybolan Leyla Demir'in (56) arama çalışmalarının 16’ncı gününde Sakarya Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

Demirören Haber Ajansı
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16'ncı günde acı haber! Cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu mask

Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan Leyla Demir, 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbar etti. Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir’i bulamadı.

Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Leyla Demir’in bulunması için 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri’nin kenarında bulundu.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polislerin katıldığı arama çalışmalarının 16’ncı gününde bugün saat 12.30 sıralarında Leyla Demir’in Sakarya Nehri’nde cansız bedeni bulundu. Evinden yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta Söğütlü ilçesine bağlı Aktefek köyü mevkisinde bulunan Demir’in cenazesi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Leyla Demir'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

# cumhuriyet, eğitim, araştırma, acil

28 Şub 2024 - 16:10 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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