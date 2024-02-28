Kentteki tüm dinamiklere değer vererek temsiliyet noktasında önemli çalışmalar yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni bir adıma daha imza attı. Vatandaşların istek ve taleplerini hızlıca yerine getirebilmek için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesinde, Roman Masası kurdu.
ROMAN MASASINDA 3 YÖNETİCİ OLACAK
İzmit Belediyesi Roman Masası Yöneticileri; İsa Turcan, Burak Akbulut ve Orçun Aygül olacak. Roman vatandaşları önemsediklerini belirten Başkan Hürriyet, “Kentimizdeki yaşayan tüm vatandaşlara hak ettikleri hizmeti götürmek en büyük görevimiz. Göreve geldikten sonra STK ve Esnaf Masası, Muhtar Hizmet Masası, Çınar Halk Masa gibi yapılar oluşturarak kentimizin tüm dinamikleriyle daha sıkı temas kurduk. Şimdi de yeni bir hizmet masası daha kurduk.
“GÜZEL BİR ADIM ATIYORUZ”
“Faaliyet geçireceğimiz Roman Masası’nda vatandaşlarımızın yakından tanıdığı kişiler yönetici olarak görev yapacak. Roman vatandaşların bir sorunları olduğunda muhatap bulabilmeleri, temsiliyet kazanmaları adına güzel bir adım atıyoruz. Roman kardeşlerimizin dertlerine derman olabilmek, hak ettikleri hizmetleri alabilmelerini sağlamak adına daha da güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Şirintepeli - Seçim yaklaştı Fatma çalışmaya başladı
Abdullah. - YUH LAN. 5*12=60 AY EDER. 59 AY GEÇTİ ROMANLAR AKLINIZA GELDİ.
Esnaf 4100 - Gitte bi bak bakalım Fatma Başkan kireçocakları. Ne alemde. Bu işler öyle masakurmak. Temsilci atamakla olacakmış gibimi sen seçimi kazanmak adına Ew araba sözü versen daha mantıklı İzmit olmuş çöplük hala direniyorsun
Cevdet Ay - Kireçocakları sorunları mutlaka çözülmeli.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.