28 Şub 2024 - 16:40- Siyaset G:

CHP'Lİ ACURMAN'A BÜYÜK ŞOK!

Anıl Acurman’ın zamanında CHP İlçe Başkanlığından istifa etmediği gerekçesiyle Başiskele Belediye Başkan adayı olamayacağı yönünde Başiskele İlçe Seçim Kurulu’na itiraz edildi.

Aygün Baş
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28 Şub 2024 - 16:40 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

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Eroldemirbek - BU ACEMİLİK DEĞİL Mİ ŞİMDİ YAHU HEM İLÇE BŞK. OLARAK KALIP HEM SEÇİME GİRİLEMEYECEĞİNİ SANA KİMSE ANLATMADI MI?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Şubat 16:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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