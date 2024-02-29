GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖRÜNTÜ PANELLERİ SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası
:
2024/197537
1- İdarenin
a) Adresi
:
GÜZELLER MAHALLESİ BAHAR CADDESİ NO:1 41400 GEBZE/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası
:
2626420430 - 2626417811
c) Elektronik posta adresi
:
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
:
21.02.2024 - 5060
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
:
GEBZE HÜRSES -22.02.2024 / www.kocaeligazetesi.com.tr - 22/02/2024
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
...
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İş bu ihalede iki ürün grubu için belge sunulması zorunludur.
Görüntü paneli ve/veya Led ekran imalatı için;
Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, İmalat Yeterlik Belgesi
Işıklı ve/veya ışıksız reklam tabelası imalatı için;
Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, İmalat Yeterlik Belgesi
Not: Yetkili satıcı olan isteklilerin, yetkili satıcı belgesi ile birlikte üreticiye ait imalatçılığı gösteren yukarıdaki belgelerden durumuna uygun olanı sunması zorunludur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.