GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ



GÖRÜNTÜ PANELLERİ SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/197537 1- İdarenin a) Adresi : GÜZELLER MAHALLESİ BAHAR CADDESİ NO:1 41400 GEBZE/KOCAELİ b) Telefon ve faks numarası : 2626420430 - 2626417811 c) Elektronik posta adresi : [email protected] ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 21.02.2024 - 5060 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : GEBZE HÜRSES -22.02.2024 / www.kocaeligazetesi.com.tr - 22/02/2024 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

...

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İş bu ihalede iki ürün grubu için belge sunulması zorunludur.

Görüntü paneli ve/veya Led ekran imalatı için;

Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, İmalat Yeterlik Belgesi

Işıklı ve/veya ışıksız reklam tabelası imalatı için;

Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, İmalat Yeterlik Belgesi

Not: Yetkili satıcı olan isteklilerin, yetkili satıcı belgesi ile birlikte üreticiye ait imalatçılığı gösteren yukarıdaki belgelerden durumuna uygun olanı sunması zorunludur.