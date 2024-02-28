Kocaeli İl Seçim Kurulu kararını verdi: İşte Anıl Acurman kararı!

Kocaeli Başiskele İlçe Seçim Kurulu, CHP adayı Anıl Acurman’ın adaylığını düşürmüştü. Acurman tarafından Kocaeli İl Seçim Kurulu’na yapılan itiraz da kararı değiştirmedi. Seçim kurullarına başvuruların tamamlanmasının ardından CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylığına itiraz edilmişti. Başiskele İlçe Seçim Kurulu itirazı kabul ederek "Belediye başkan adayı olmadan önce ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği" belirlenen CHP’li Acurman’ın adaylığını düşürdü.

İL SEÇİM KURULU KARARI DEĞİŞTİRMEDİ

Anıl Acurman, bu kararı Kocaeli İl Seçim Kurulu’na taşıdı. Kurul bugün nihai kararı verdi. Yapılan değerlendirme sonrası Acurman’ın adaylığı geçerli sayılmadı ve ilçe seçim kurulunun kararı değiştirmedi. CHP, Başiskele Belediyesi için başka bir ismi aday olarak gösterecek.

İŞİMİZ KARANLIKLARI AYDINLIĞA ÇIKARTMAK

Anıl Acurman kararın ardından yaptığı basın açıklamasında, “Bugün bir kez daha öğrendik ki şaşırılacak bir karanlıkta yaşıyoruz. Bir kez daha gördük ki Ulu Önderin Türk ulusuna en kıymetli mirası olarak bıraktığı demokrasimize kurşun sıkmak için pusularında bekleyen hainler var. Ama unutulmasın ki bizim işimiz karanlıkları aydınlatmak. Bizim işimiz bu ulusun değerlerine uzanan hain elleri kırmak.

KARARA SAYGILIYIZ

Bugün Başiskele'deki güzel yürekli komşularımın demokratik haklarına yönelen saldırı hukuk yoluyla defedilememiştir. Hukukun verdiği her karara saygılıyız. Ama arkasındaki komplo açık ve net şekilde ortadadır. Söyleyecek çok şey var. Ama bugün önceliğimiz en iddialı adayımızı belirleyip Başiskele'de yaşayan güzel yürekli on binlerin iradesini Yok sayılmasının önüne geçmek.

BAŞİSKELE’Yİ KAZANMAK İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde tüm gücüyle Başiskele’yi kazanmak için gerekeni yapacaktır. Meclis üyesi adaylarımızla, ilçe yönetimimizle, gençlik, kadın kollarımızla hepimiz sahada mücadelemizi sürdüreceğiz. Anıl Acurman’ı sahada kısa sürede yarattığı rüzgardan daha fazlasını yaratırken yeni adayımız için çalışırken göreceksiniz. Durduramayacaklar halkın coşkun akan selini. Şimdi özgürlükler için mücadelenin tam zamanıdır. Mücadelemize omuz veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BÜLENT SARI ŞİKAYET EDEN VATANDAŞIN MESAJINI OKUDU

Konuya ilişkin Acurman’ın ardından konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı konuşmasında şunları söyledi, “Sarı kısa sürede yeni adayımızı değerlendirip Başiskele’yi Anıl başkanın bıraktığı yerden daha fazla güç ve hırsla çalışacağız. Ben şikayet eden vatandaşın mesajını okumak istiyorum “Eşimden ve çocuklarımdan ayrıldıktan sonra Kocaeli’de oturuyordum bunalımda iken alkol almam esnasında içkiyi kaçırdıktan sonra aday arkadaş için dilekçe verdim. Şimdi de yaptığım iş için utandığımdan buradan taşınıyorum, şehirden ayrılıyorum. İçki masasının sonu bana ağır oldu herkesten utanıyorum özür diliyorum” Bu arkadaşım Kocaeli ile bağı yoktur. Biz Başiskele’yi bu şekilde bırakmayacağız biz Başiskele’yi sonuna kadar mücadele edip kazanacağız. Biz hazırlıklıyız bugünden itibaren çalışacağız.”