- Asayiş

Boluspor'da yangın

Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi Yılmaz Becikoğlu Tesisleri'nde yangın çıktı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Boluspor'da yangın mask

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor’un altyapı tesislerinde  yangın çıktı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Gençlik Geliştirme Merkezi Yılmaz Becikoğlu Tesisleri'nde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangında futbolcular alelacele tahliye edildi.

112’ye yapılan ihbar sonucunda olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın fazla büyümeden söndürüldü.

Yangının sebebi araştırılırken binanın bir kısmında hasar oluştu.

Boluspor'da yangın
# Yangın

28 Şub 2024 - 17:34 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.990.727 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL