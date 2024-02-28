Boluspor'da yangın

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor’un altyapı tesislerinde yangın çıktı.
Karaçayır Mahallesi'ndeki Gençlik Geliştirme Merkezi Yılmaz Becikoğlu Tesisleri'nde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangında futbolcular alelacele tahliye edildi.
112’ye yapılan ihbar sonucunda olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın fazla büyümeden söndürüldü.
Yangının sebebi araştırılırken binanın bir kısmında hasar oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.