Sanat kenti İzmit vizyonu ile çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu Ve Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu dinleyicileri ile buluşuyor. Dr. Öğr. Üyesi Kenan Serhat İnce şefliğindeki korolar, 29 Şubat Perşembe günü saat 20:00’da Marmara Koleji’nin Hasan Ali Yücel Sahnesinde şarkılarını seslendirecekler. Yaklaşık 80 koristten oluşan koro, program sonunda son şarkıyı beraber söyleyecek.
- Kültür-Sanat
İzmit Belediyesi Koroları, yarın akşam Türk Halk Müziği ziyafeti yaşatacak
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu Ve Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu, 29 Şubat Perşembe dinleyicileri ile buluşacak
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.