CHP, BAŞİSKELE'DE KİMİ ADAY GÖSTERECEK?

BAŞİSKELE'DE KİM ADAY GÖSTERİLECEK?

Cumhuriyet Halk Partisi, Başiskele Belediye Başkanı Adayı Anıl Acurman'ın adaylığına hem Başiskele İlçe Seçim Kurulu hem de İl Seçim Kurulu'nun itiraz edilmesine rağmen adaylığının düşürülmesi sonucunda CHP, Başiskele Belediyesi için başka bir ismi aday olarak gösterecek. Adayın kim olacağı da şimdiden merak konusu oldu.