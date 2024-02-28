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CHP, BAŞİSKELE'DE KİMİ ADAY GÖSTERECEK?

CHP'nin Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylığı ile ilgili itiraz yapılmış Başiskele İlçe Seçim Kurulu, ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmeyen Acurman’ın adaylığını düşürmüştü. Kurul bugün nihai kararı verdi. Yapılan değerlendirme sonrası Acurman’ın adaylığı geçerli sayılmadı ve ilçe seçim kurulunun kararı değiştirmedi. CHP, Başiskele Belediyesi için başka bir ismi aday olarak gösterecek.

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28 Şub 2024 - 17:35 - Siyaset

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