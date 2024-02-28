Cumhur İttifakı'nın Gebze’de hedefi 120 bin hane

HER GÜN EVLERE KONUK OLUYORLAR

Gebze’de Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde seçim çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçede her gün 2 bin 400 haneye ulaştıklarını söyledi. İlçe Başkanı Recep Kaya, “Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gebze’mizde çalmadık kapı girilmedik gönül bırakmayacağız. Her gün, her mahallede, her sokakta Ak Parti ve Cumhur ittifakı olarak sahadayız. Bu kapsamda Meclis üyesi adaylarımız, Mahalle başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızla her mahallede hane ziyaretiyle 120.000 hanenin tamamını ziyaret için seferberlik başlattık. Diğer yandan Cumhur İttifakı Adayımız, Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz SKM programı dâhilinde bir ekiple Gebze’mizin kanaat önderleri ve esnaflarımızla buluşuyor. Akşamları da dernek ziyaretleri ve gençlik otobüsünde gençlerin sorularını yanıtlıyor. Ardından kadın kollarımızın düzenlediği kadın buluşmalarıyla yoğun programına devam ediyor.” Dedi.