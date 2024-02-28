CHP Büyükşehir Adayı Bilgin:‘’ Bu kenti Cumhuriyetle hesaplaşmak isteyenlerden geri alacağız ‘’

Kocaeli’de seçim çalışmaları tüm partilerde hız kazanırken CHP Kocaeli Büyükşehir Başkan Adayı Atasoy Bilgin sivil toplum kuruluşları, dernekler, odalar, üniversite ve Kocaeli esnafıyla temaslarını sürdürüyor. Son günlerde şiddetini arttıran Cumhuriyet, Atatürk ve Laiklik düşmanı söylemlere karşı sert ve çarpıcı çıkışlarıyla dikkat çeken CHP Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin bu sabah Kocaeli Barosu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Baro Başkanı Av. Mehmet Gül ve Baro avukatlarından Saffet Koşar ile görüşen Bilgin, burada da AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın daha önce yaptığı bir konuşmada ‘’ Bu yüzyıl Cumhuriyetle hesaplaşma yüzyılıdır ‘’ şeklindeki sözlerini hatırlatarak, ‘’Haklarımızı belirleyen vicdan, bugün siyasal iktidarda yoktur, kalmamıştır. Hukuk, sözde hukukçular eliyle yok edilmeye çalışılmaktadır. “Kişiye göre hukuk” sistemine geçerek “tek adam” hâkimiyeti oluşturulmakta, Anayasamız hiçe sayılmakta, anayasal düzen tehdit edilmektedir. Her vatandaşın eşit olduğunu kabul eden hukuk sisteminden “benden olmayana hizmet yok” sistemine geçilmiştir. İfade özgürlüğü alanında bile “benden olan, olmayan” ayrımıyla, anayasal haklarımız çiğnenmektedir.’’ Dedi Kocaeli seçim çalışmalarının değerlendirildiği ve Atasoy Bilgin’in Kocaeli için hazırladığı projeler ve seçim programının konuşulduğu ziyarette Cumhuriyet ve laiklik düşmanlığına karşı tavırlarının net olduğuna vurgu yapıldı. Bilgin konuşmasını şöyle sürdürdü :‘’Mücadelemiz bu anlayışla ve onun uzantısı olan, “yüz yıllık cumhuriyetle hesaplaşacak cumhurbaşkanının yanındayız” diyebilen Tahir Büyükakın’ladır. Türkiye Cumhuriyeti ve anayasamızı Atatürk ilkeleri ışığında sonuna kadar savunacağız. Kentimizi gerici cemaat yapılanmasına teslim etmeyecek; el ele, omuz omuza verecek ve kentimizi geri kazanacağız. Kocaeli cumhuriyetimize çok yakışacak.’’