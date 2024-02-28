- Siyaset

DEMOKRAT PARTİ DE HÜRRİYET'İ DESTEKLEYECEK!

31 Mart yerel seçimleri öncesi aday belirleme işlemleri siyasi partilerde hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Demokrat Parti'de adaylarını açıkladı. Ancak açıklanan adaylar arasında İzmit'e aday gösterilmediği görüldü.

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DEMOKRAT PARTİ DE HÜRRİYET'İ DESTEKLEYECEK! mask

DP Kocaeli İl Başkanlığı yerel seçimlerde yarışacak olan başkan adaylarını Kocaeli İl  Seçim Kurulu’na bildirdi. DP İl Başkanlığı İzmit Belediye Başkanlığı seçiminde CHP Başkan Adayı  Fatma Kaplan Hürriyet’e destek vereceğini açıkladı. 

Önceki günlerde Gelecek Partisi İzmit  İlçe Başkanı Ömer Uçar, partisinin İzmit’e  aday çıkartmaması üzerine bir basın açıklaması düzenledi. Başkan Ömer Uçar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in siyasi parti ayrımı gözetmeden kendilerini karşıladığını ifade ederek yerel seçimlerde kendisini destekleyeceklerini ifade etmişti.
# ifade, ilçe, seçim, aday, chp, Fatma Kaplan Hürriyet, Gelecek Partisi

28 Şub 2024 - 17:52 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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