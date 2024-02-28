DEMOKRAT PARTİ DE HÜRRİYET'İ DESTEKLEYECEK!

DP Kocaeli İl Başkanlığı yerel seçimlerde yarışacak olan başkan adaylarını Kocaeli İl Seçim Kurulu’na bildirdi. DP İl Başkanlığı İzmit Belediye Başkanlığı seçiminde CHP Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e destek vereceğini açıkladı.
Önceki günlerde Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, partisinin İzmit’e aday çıkartmaması üzerine bir basın açıklaması düzenledi. Başkan Ömer Uçar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in siyasi parti ayrımı gözetmeden kendilerini karşıladığını ifade ederek yerel seçimlerde kendisini destekleyeceklerini ifade etmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.