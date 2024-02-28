3 kişinin öldüğü komşu vahşetinde 'haksız tahrik' indirimi

10 Haziran 2022'de, Ali İhsan Kılıç ile sokak köpeği besleme ve arsa meseleleri nedeniyle husumetli olduğu Yahya Köşek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'ye ateş edip yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralı da kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç, tutuklandı.

AYRI AYRI 3'ER KEZ MÜEBBET TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Kılıç için ise 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan ayrı ayrı 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar hakkında 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Filiz Topaloğlu hakkında Mehmet Kılıç'ı 'kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ise mevcut dosya ile birleştirildi.



İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 6 Aralık'ta karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklardan sanık Ali İhsan Kılıç "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Başıma sopayla vurdular; davacıyım. Başıma darbe aldıktan sonra şuurumu kaybettim" dedi.

"ÇOK HASTAYIM"

Diğer sanık Mehmet Kılıç da beraatini talep ederek, "Olay günü sese çıktım. 'Ne oluyor?' dedim. Beni düşürdüler. Olay yerinde param da kayboldu. Kavgayla, dövüşle alakam yok. Önceden ne yaşandığını da bilmem. Yahya benim kardeşim. Hiçbir sorunum yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçlu değilim. Ailem darmadağın, çok hastayım" ifadelerini kullandı.

Müştekiler Rıdvan Güçlü ve Filiz Topaloğlu ise sanıkların en ağır cezayı almaları talebinde bulundu. Son sözü sorulan sanıklardan Ali İhsan Kılıç, “Yolumda gidiyordum. İnsan pisliği attılar, tükürdüler. Filiz Topaloğlu başıma vurdu. Korktum, havaya ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Kardeşimin hiçbir suçu yok" dedi. Mehmet Kılıç ise suçsuz olduğunu yineledi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Savunmaların ardından kararını açıklamayan mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç'ı Yahya Köşek'e yönelik 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik 'kadını kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ali İhsan Kılıç'a, Filiz Topaloğlu'nun yönelik 'silahlı tehdit'ten 4 yıl, '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan da 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanık Mehmet Kılıç ise Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik 'kadını kasten öldürmeye yardım' suçundan ayrı ayrı 15'er yıl ve Filiz Topaloğlu'na yönelik 'silahlı kasten yaralama' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Kılıç, Yahya Köşek'in öldürülmesine iştirak suçundan ise istenen cezadan ise beraat etti. Mahkeme heyeti, her iki sanığa da indirim uygulamadı. Müşteki-sanık Filiz Topaloğlu'nun ise beraatine hükmetti.

KARAR İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞINDI

Savcı, sanık Mehmet Kılıç'a verilen beraat kararına itiraz edip kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi’nde bugün yeniden görülen davaya tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı ilk derece mahkemesi sonrası yapılan itirazlar üzerine duruşma açmaya karar verdiklerini söyledi.

"BOYNUMA İP ATILDI"

Savunma için söz verilen sanık Ali İhsan Kılıç, Yahya Köşek ile olay günü pazarda karşılaştıklarını ve birbirlerine bıçak çektiklerini belirtti. Eve giderken yolunun kesildiğini söyleyen Ali İhsan Kılıç, "Boynuma ip atıldı. 'Seni kurban olarak keseceğiz' dediler. Dövdüler beni. Evime gidemedim. Belimde silah vardı. Ben vurmak istemedim. Başıma balta sapıyla vurdular. Düştüm. Boğazımda ip vardı. Nefesim kesilince silahı çekip onları öldürdüm" dedi.

MAHKEME BAŞKANI İFADELERİNDEKİ ÇELİŞKİYE DİKKATİ ÇEKTİ

Mahkeme başkanı, polisteki ve ilk derece mahkemesindeki ifadesinde farklılıkların bulunduğunu söylemesi üzerine Ali İhsan Kılıç, "Şimdiki ifadem doğru. Ağabeyimin olayla ilgisi yok. Yahya'yı vurduktan sonra polisler gelmişti, nereye gideceğimi bilemedim. Ben ağabeyimin evine doğru bir kez gidip sonra tekrar olay yerine geldim. Bir şarjörüm vardı. Yol kenarında doldurdum. Ağabeyimin hiçbir suçu yok" diye konuştu.

"KEŞKE BEN DE ÖLSEYDİM"

Ağabey Mehmet Kılıç ise kardeşiyle Yahya Köşek arasında neler yaşandığını bilmediğini belirtip, "Evdeyken bir anda sesler duydum. Rahmetli Funda hakaret ediyordu. Rahmetli Yahya ile karşılaştım. Beni ittiler, cebimdeki 2 bin 500 TL düştü. Dayak yedim. O arada silah patladı. 20 aydır cezaevinde yatıyorum. Neden yatıyorum, suçum ne bilmiyorum. Çok ağır hastayım. Perişan haldeyim. Keşke ben de ölseydim" ifadelerini kullandı.

"ASIL HUSUMET BAHÇE MESELESİYDİ"

Şikayetçi sanık Filiz Topaloğlu ise Ali İhsan Kılıç'ın anlattıklarının yalan olduğunu söyledi. Babasının olay günü Ali İhsan Kılıç ile kavga edip eve sinirli geldiğini belirten Filiz Topaloğlu, "Daha sonra ablamla Mehmet Kılıç'ın seslerini duyduk. Onlar kavga edince babam Mehmet ile kavga etmeye başladı. Benim kafamda sopa kırıldı. Saçımdan tutup sürüklediler. Ben de kendimi koruyordum. Babamı vurduktan sonra Ali İhsan Kılıç gidip geldi. Dönünce annemi vurdu. Ben telefon için yukarı çıkınca ablamı da vurmuş. Ben çocukları içeri aldım. Beni de vuracaktı silah tutukluluk yaptı. Beni içeri çektiler. Giderken silahı annemlerin üzerine boşalttı. Asıl husumet bahçe meselesiydi" dedi.

Funda Güçlü'nün eşi Rıdvan Güçlü ise Mehmet Kılıç ve oğlu Köksal Kılıç'ın olayı tasarladığını öne sürüp, "Ali İhsan Kılıç ile bizim sorunumuz yoktu. 100 metre arsayı 30 yıl kullanmış. Ali İhsan Kılıç'ın gelini de eşime ‘Sizin hakkınızda plan yapıyorlar, dikkat edin kendinize' demiş. Köksal Kılıç da olayın içerisinde. Olayda yoktum diyor ama orada olduğu söyleniyor" dedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Daha sonra taraf avukatları savunmalarını yaptı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek, ilk derece mahkemesince verilen kararda herhangi bir hukuksuzluk bulunmadığını, ancak Ali İhsan Kılıç'ın Yahya Köşek ile olay günü kavga ettiğini belirterek, bu yönden haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini, diğer sanıklar hakkında ise aynı cezaların verilmesini mütalaa etti.

Mahkeme başkanı, Mehmet Kılıç için birinci derece mahkemenin verdiği cezayı değiştirmezken; Ali İhsan Kılıç için Yahya Köşek'in öldürülmesine ilişkin verilen müebbet hapis cezasının 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 16 yıla düşürüldüğünü açıkladı. Ali İhsan Kılıç için verilen diğer cezaların ise ilk derece mahkemesiyle aynı olduğunu belirtti.