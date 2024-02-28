Merttürk, Ataevler semt pazarında halkla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Merttürk, bugün Ataevler Mahallesi'nde her hafta Çarşamba günü kurulan semt pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafının istek ve sorunlarını dinledi, alışverişe gelen hemşerileri ile sohbet etti. Pazarcı esnafına hayırlı ve bereketli kazanç dileyen Merttürk, evinin haftalık pazar alışverişini de yaptı. Merttürk, pazarcı esnafı ve hemşerilerinden 31 Mart için destek istedi.

BROŞÜR DAĞITTILAR

SKM'nin oluşturduğu programlar çerçevesinde çalışmalarını yürüten Merttürk'e bu sabahki Ataevler Mahallesi'nde her hafta Çarşamba günü kurulan semt pazarı programında CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, CHP Kartepe İlçe Yöneticileri, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve yönetimi, CHP Gençlik Kolları Kartepe İlçe Yönetimi ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. CHP'liler, semt pazarında kurdukları stantta Merttürk'ün broşürünü de dağıtarak, 31 Mart için destek istediler.

MERTTÜRK, "KARTEPE'DE HEP BİRLİKTE YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ"

Hemşerilerinin yoğun ilgi ve sevgi seli karşısında mutluluğunu dile getiren CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Hemşerilerimizin desteği ve teveccühü bize güç veriyor. Onlardan aldığımız bu enerji ile yolumuza yorulmadan devam ediyor, umutla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Bugün Ataevler Mahallemizde pazarcı esnafımız ve alış verişe gelen hemşerilerimizle buluştuk diyen Merttürk, "Hemşerilerimizle bir araya gelerek onların sorunlarını, talep ve önerilerini dinledik. Kartepe'mize dair projelerimizden bahsettik. Kartepe'de hep birlikte yeni bir sayfa açacağız. Verimli topraklarımızda üretimi canlandıracak, çiftçimize destek vereceğiz. Tarımı, turizmi yaşatacağımız, el birliğiyle katma değeri, istihdamı arttıracağımız güzel işler yapacağız. Kartepe'mizin her köşesine dokunmaya, her hemşerimizle kucaklaşmaya devam edecek, Kartepe'mizi hep birlikte güzelleştireceğiz" dedi.